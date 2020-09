La Comédie Française rouvre sa billetterie et entame sa saison au Théâtre Marigny

Fermée depuis février, la Comédie Française s’apprête à reprendre du service. Après avoir dévoilé, il y a quelques jours seulement, les spectacles qui marqueront le début de sa saison, sa billetterie rouvre ce mercredi 9 septembre, à 11 h. Sa troupe retrouvera les planches en partie hors les murs, la salle Richelieu étant fermée jusqu’au 15 janvier en raison de travaux.

C’est donc au théâtre Marigny, au studio Marigny et toujours au théâtre du Vieux-Colombier et au Studio-théâtre que les comédiens du Français opèreront leur retour. Douze pièces et seuls en scène y seront donnés à partir du 11 septembre jusqu’à mi- janvier.

Des billets mis en vente tous les mois

« Chi va piano, va sano » telle semble être la devise de la maison de Molière en cette rentrée. Dans un contexte sanitaire incertain, la Comédie Française a en effet choisi de ne pas présenter l’ensemble de sa saison et d’ouvrir ses ventes progressivement comme l’a expliqué Eric Ruf, son administrateur général dans un communiqué : « Nous avons choisi d’annoncer nos spectacles jusqu’à début janvier seulement, de les mettre en vente mois par mois, car consentir à l’incertitude de notre temps me semble être la meilleure manière d’éviter les faux départs épuisants et de préserver ainsi la fidélité qui nous lie ». Une approche prudente qui ne gâche pas ce début de saison prometteur.

Une première mise en scène de Christophe Honoré pour le Français

Et pour cause, la grande salle du Marigny accueillera ainsi la première mise en scène de Christophe Honoré pour le Français. Le réalisateur adaptera dès le 30 septembre et jusqu’au 15 novembre « Le Côté de Guermantes », troisième volet de l’œuvre monumentale de Marcel Proust « A la recherche du temps perdu ». Toujours dans la grande salle, Marina Hands et Serge Bagdassarian dévoileront pour les fêtes « Mais quelle comédie ! », un grand cabaret campé par les chanteurs-musiciens-danseurs-comédiens de la troupe ( du 4 décembre au 3 janvier), sans oublier la reprise du « Malade imaginaire » (du 30 octobre au 3 janvier) avec entre autres Alain Lenglet, Guillaume Gallienne et en alternance Denis Podalydès, Christian Hecq, Marina Hands.

Créations et reprises au rendez-vous

Le studio Marigny et les deux salles de la Comédie Française - le théâtre du Vieux Colombier et le studio théâtre - alterneront également nouvelles productions et succès des saisons précédentes. Guillaume Gallienne campera à nouveau en solo, tel un conteur, « François, le Saint jongleur » de Dario Fo (du 29 septembre au 15 octobre). « Les serge (Gainsbourg point barre)», spectacle à succès qui offre une plongée dans l’univers de Gainsbourg, sera lui aussi de retour (du 25 novembre au 3 janvier) comme « Hors la loi », pièce de Pauline Bureau autour du procès de Bobigny et du combat de femmes pour la légalisation de l’avortement. Nicolas Lormeau reprendra « Les forçats de la route », chroniques du Tour de France et de ses conditions extrêmes signées Albert Londres pendant l'été 1924. Un seul en scène qui ouvrira le bal de la saison dès le 11 septembre.

Du côté des créations, Eric Ruf montera « Bajazet » de Racine. Léna Bréban s'emparera du célèbre roman d’Hector Malot « Sans famille », et Didier Sandre du texte de Claudel « La messe là-bas ». Christian Gonon donnera vie aux propos de Jack Ralite, ministre, député, sénateur, maire communiste d’Aubervilliers, amateur de théâtre et défenseur de la culture comme terreau de la cohésion sociale décédé en 2017 dans « La pensée, la poésie et le politique », quand Rose Martine dévoilera pour la fin de l’année sa vision d’« Hansel et Gretel », des frères Grimm.