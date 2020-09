Le cofondateur de Kool and the Gang Ronald Bell est décédé

Ses tubes font fait danser la planète entière depuis des décennies. Ronald Bell, cofondateur du groupe de musique Kool and the Gang, est mort mercredi à l'âge de 68 ans.

Il est décédé à son domicile dans les Îles Vierges américaines, a précisé à l'AFP un proche du groupe, Angelo Ellerbee, sans préciser les raisons du décès.

Ronald Bell a fondé les Kool and the Gang, un groupe de jazz-funk et de funk, avec son frère Robert et ses amis Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown et Ricky West au début des années 1960. Du rap au Rn'B, leurs compositions ont influencé durablement les courants musicaux qui ont suivi.

Le groupe a obtenu en 1978 un Grammy pour sa contribution à la musique du film «Saturday Night Fever» avec John Travolta.

La formation musicale, qui a fait son entrée dans le Songwriters Hall of Fame en 2018, a écoulé pas moins de 70 millions d'albums à travers la planète, et reste à ce jour le groupe le plus samplé de l'histoire de la musique.

Né à Youngstown, dans l'Ohio in 1951, Ronald Bell était aussi connu sous son nom musulman de Khalis Bayyan.

Musicien autodidacte, il a écrit les principaux tubes du groupe, dont le plus populaire reste l'inoubliable «Celebration», devenu l'hymne de tout rassemblement festif, et qui avait même été joué lors du rapatriement des otages américains retenus à Téhéran entre 1979 et 1981.