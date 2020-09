Warner Bros pourrait reporter la sortie de « Wonder Woman 1984» et de «Dune»

L’industrie cinématographique hollywoodienne navigue à vue. Alors que les reports de sortie se multiplient, deux nouveaux blockbusters de la firme Warner Bros pourraient être concernés.

Déjà repoussé par deux fois et attendu en salle le 30 septembre prochain en France et le 2 octobre aux États-Unis, « Wonder woman 1984 », pourrait à nouveau voir sa sortie être décalée, selon les informations du site Deadline. C’est ce qui se murmurerait au sein des studios Warner, qui envisageraient ainsi de sortir le long métrage de Patty Jenkins, consacré à la super héroïne, en novembre ou en décembre.

De son côté, « Dune », adaptation très attendue du roman de Franck Herbert, pourrait lui aussi subir le même sort. Prévu pour le 23 décembre-une date, qui, au 10 septembre, était toujours confirmée par la Warner - le long-métrage de Denis Villeneuve dont la bande annonce a été dévoilée récemment, pourrait toujours selon le site être repoussé à 2021. C'est sans doute pourquoi cette bande-annonce n'est pas accompagnée, comme de coutume, d'une date de sortie sur les écrans.

Au-delà de la peur, le destin attend.





Découvrez la bande-annonce de #Dune, le film événement. pic.twitter.com/nYqWlUqfg3 — Warner Bros France (@warnerbrosfr) September 9, 2020

Eviter la concurrence

En cause : la Warner Bros pourrait vouloir éviter de faire de l’ombre au long-métrage de Christopher Nolan « Tenet », dont le démarrage aux États-Unis n'a pas atteint ses objectifs, avec à peine plus de 20 millions de dollars de recette pour ses premiers jours d'exploitation, et alors que de nombreuses salles de cinéma restent fermées aux États-Unis, notamment à Los Angeles, New York, et San Francisco. Elle pourrait également souhaiter éviter la concurrence d’autre sorties attendues, à l’instar du 25e volet de James Bond « Mourir peut attendre », prévu le 28 novembre. Si «Wonder Woman» est reporté, «Dune» devrait ainsi l'être de la même façon, de manière quasi-mécanique.

Des informations qui n’ont pour l’instant pas été officialisées par la firme, mais qui s'inscrivent dans une cascade de reports. A commencer par celui de « Mulan » de Disney, sorti directement en VOD en septembre, mais aussi « Top Gun 2 : Maverick », prévu en décembre 2020 et reporté à juillet 2021 ou encore « Black Widow» de Marvel, attendu en avril dernier et décalé au 28 octobre 2020.