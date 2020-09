«Alerte rouge en Afrique noire» : l'affiche du nouvel OSS 117 dévoilée

C'est l'un des films français les plus attendus de 2021. Le nouveau film de la saga OSS 117 a désormais une affiche, dévoilée sur les réseaux sociaux ce 10 septembre.

Dans le style caractéristique des précédents épisodes, on peut voir Hubert Bonisseur de la Bath, joué par Jean Dujardin, avec son traditionnel air satisfait sur le visage, dans un costume bleu. Comme un avertissement au futur spectateur, une cible est formée sur le personnage et une inscription indique : «le monde a changé. Sauf lui». De quoi espérer retrouver l'agent secret français tel qu'on l'avait laissé dans Rio ne répond plus (2009).

Mais outre Jean Dujardin, ce sont également les autres personnages qui se dévoilent dans cette affiche d'Alerte rouge en Afrique noire. L'on sait ainsi à quoi devrait ressembler Pierre Niney ou Fatou N'Diaye dans les rôles qui leur ont été confiés. Si le film est prévu pour le 3 février 2021, les informations sont encore très parcellaires.

Hubert Bonisseur de la Bath doit se rendre en Afrique au nom de la France dans le début des années 80 pour aider un président à se maintenir au pouvoir et à lutter contre les rebelles. Pour cette mission, il est accompagné de l'agent OSS 1001, joué par Pierre Niney. Le film est réalisé par Nicolas Bedos, qui prend la suite en tant que réalisateur, les deux premiers épisodes ayant été dirigés par Michel Hazanavicius.