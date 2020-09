Maîtres Gims divulgue ses conseils et lance sa masterclass en ligne

L’artiste aux 9 disques de diamant et aux millions d’albums vendus s’apprête à endosser le rôle de coach. C’est désormais officiel, Maître Gims lance ce mois-ci sa première masterclass en ligne. L’objectif : partager ses conseils et ses techniques pour permettre aux artistes de demain de créer un hit, en les accompagnant pendant un an.

Cet été, Maître Gims dévoilait sur les réseaux sociaux son projet de coacher de jeunes artistes, récoltant en quelques heures plus de 400 000 likes et 3000 commentaires. Dans une vidéo postée ce vendredi 10 septembre, il officialise cette initiative. « Je lance ma première Masterclass en ligne. Ça arrive mi-septembre », note l’artiste sur son compte Instagram, dévoilant au passage son contenu.

Les conseils et techniques du maestro

Lauréat de la Victoire de la musique dans la catégorie chanson originale en 2016 pour « Sapés comme jamais », Maître Gims y partagera ses conseils pour apprendre à faire un hit, réussir en tant qu’artiste, forger son mental, définir un thème et trouver la mélodie. « Tu n’as pas besoin de commencer dans des studios de dingue, juste avec ton téléphone, tes mémos, tes idées », explique-t-il d’emblée sur ces images. Une vidéo dans laquelle la star endosse déjà la casquette du coach précisant : « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends. Ne vous interdisez rien », et de poursuivre en donnant déjà quelques clefs : « La mélodie c’est le Graal absolu. C’est pas tout de faire une chanson, il faut la structurer. Il y a des codes, c’est codifié. On passe vraiment du squelette, on met les nerfs, on met la chair, on met la peau, on met les vêtements et ... on met du parfum ».

Des inscriptions ouvertes dès le 15 septembre

Montée avec la plate-forme The Artist Academy, les inscriptions seront ouvertes à partir du 15 septembre, dès 18 h. Deux formules seront proposées. La première donnera accès à onze modules vidéo afin d'en apprendre plus sur les techniques de travail, les rituels quotidiens auxquels s'astreindre, comment construire une chanson, soigner les paroles, trouver une mélodie, sublimer son titre en studio ou assurer la promotion, ainsi qu'à des exercices et un rendez-vous vidéo avec le maestro. Les 5000 premiers inscrits bénéficieront d’un tarif préférentiel de 59 euros au lieu de 197 euros. Une seconde formule VIP (497 euros), disponible en édition limitée, a également été concoctée. Outre les modules et les exercices, elle permettra à 700 inscrits de rencontrer Maître Gims dans un lieu pour l’instant maintenu secret et, surtout, de lui proposer une chanson. Si elle retient son attention, cette dernière et son artiste seront produits par ses équipes. Le Graal.