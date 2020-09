Alexis Michalik reporte à nouveau le musical « Les producteurs »

Très attendue, l’adaptation de la comédie musicale de Mel Brooks par le metteur en scène Alexis Michalik est reportée pour la seconde fois.

Prévue à l’origine ce mois-ci au théâtre de Paris, la version française du musical de Mel Brooks, spectacle lui-même adapté de son long métrage culte en 2001 resté à l’affiche plus de six ans et lauréat de 12 Tony awards, avait déjà été décalée cet été à janvier 2021.

La production annonce, ce lundi 14 septembre, un second report. Il faudra finalement attendre l’automne 2021 pour découvrir cette première adaptation dans la langue de Molière de l’histoire de deux producteurs véreux, qui pour arnaquer les assurances, comptent monter la comédie musicale la plus nulle possible, intitulée « Le printemps d’Hitler », et signée par un ancien nazi, afin de faire volontairement un bide. Un spectacle toujours mis en scène par la star des planches Alexis Michalik.

Un contexte trop incertain

Une décision prise conjointement par Stage Entertainment, le théâtre de Paris, Acmé, Arts Live et Alexis Michalik, en raison du contexte sanitaire actuel et des contraintes qu’il engendre.

« Aussi difficile soit-elle, cette décision s’est imposée » ont déclaré les coproducteurs. « Il s’agit d’un spectacle ambitieux qui nécessite (pour Alexis Michalik, pour les artistes, les créatifs, les techniciens et la salle) une certaine assurance quant aux conditions de sa production ; l’incertitude dans laquelle nous nous trouvons n’est pas compatible avec le travail et les moyens à engager ».

Si le spectacle est donc repoussé à l’automne 2021, la date précise de sa première n’a pour l’instant pas été communiquée.