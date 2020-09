Coronavirus : la FIAC 2020 annulée

L'édition 2020 de la Foire internationale d'art contemporain (FIAC), qui devait se tenir initialement du 22 au 25 octobre, est annulée en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé ses organisateurs ce lundi soir.

«Malgré une profonde détermination à mettre en place, cette année encore, le grand rendez-vous de l’art contemporain et moderne qu’est la FIAC, et un travail sans relâche pour surmonter les nombreuses difficultés induites par la crise sanitaire, l’organisation considère qu’elle n’est pas en mesure de proposer un événement à la hauteur des attentes et des ambitions de ses exposants et visiteurs», écrit la FIAC dans un communiqué. «Cette décision est le fruit des nombreux et constants échanges entre l’organisation et ses exposants, visiteurs, collectionneurs et partenaires ces dernières semaines», ajoute-t-elle.

L'annulation concerne tant les événements prévus au Grand Palais que ceux des sites sites Hors les Murs, le Petit Palais, le Jardin des Tuileries, le Musée national Eugène-Delacroix, la Place Vendôme et la Place de la Concorde.

Rendez-vous en 2021

L'organisation donne rendez-vous aux professionnels et aux amateurs pour la 47e édition qui se tiendra du 21 au 24 octobre 2021 au Grand Palais Éphémère sur le Champ-de-Mars.

La FIAC, principal rendez-vous annuel du monde de l'art contemporain à Paris, avait réuni l'année dernière 199 galeries de 28 pays.