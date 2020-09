Agatha Christie : une nouvelle enquête d'Hercule Poirot bientôt en librairie

En ce mardi 15 septembre 2020, Agatha Christie aurait soufflé ses 130 bougies. Alors que Kenneth Branagh s'apprête à sortir au cinéma son adaptation de «Mort sur le Nil», les éditions JC Lattès-Le Masque publient une nouvelle aventure d'Hercule Poirot.

Que les fans reprennent leur souffle : aucun texte inédit d'Agatha Christie n'est publié cet automne mais son enquêteur de choc, Hercule Poirot, reprend vie. Et cela sous la plume de Sophie Hannah, choisie par les héritiers de la reine du crime. Si le nom de Sophie Hannah ne vous dit rien, elle affiche néanmoins un joli «pedigree» d'écrivaine : «auteure de nombreux romans dont huit thrillers psychologiques traduits dans plus de vingt langues et adaptés pour la télévision», fait savoir sa maison d'édition, JC Lattès-Le Masque.

De quoi parle «Meurtres à Kingfisher Hill» ?

Un meurtre a été perpétré à Kingfisher Hill, celui de Laurence, le fils aîné des Devonport, à l'insu des résidents de la demeure familiale. Alors qu'Helen, la fiancée de Laurence s'est rendue à la police aussitôt le corps découvert, Hercule Poirot et l'inspecteur Catchpool reçoivent une étrange lettre leur demandant d'enquêter sur ce meurtre. Franck, fils cadet des Devonport et expéditeur de la lettre, est persuadé de l'innocence de la jeune femme. Hercule Poirot va devoir jouer contre la montre avant qu'Helen ne soit executée.

Meurtres à Kingfisher Hill, de Sophie Hannah, éd. JC Lattès Le Masque, 350 pages, 20,90€, à paraître le 23 septembre 2020.

A l'occasion de la sortie au cinéma de l'adaptation de «Mort sur le Nil» de Kenneth Branagh le 7 octobre prochain, les éditions JC Lattès-Le Masque publient le 14 octobre 2020, une réédition en poche du chef d'oeuvre de la femme de lettre (en fac-similé prestige).

Mort sur le Nil, d'Agatha Christie, éd. JC Lattès Le Masque, 288 pages, 9,90€.