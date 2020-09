«Deux sortes d’hommes» : un titre inédit de Johnny Hallyday dévoilé le 9 octobre

L’idole des jeunes a disparu il y a trois ans, laissant des milliers de fans endeuillés. Sa veuve Laeticia Hallyday a annoncé lundi la sortie d’un coffret posthume, incluant le morceau inédit «Deux sortes d’hommes» qui sera dévoilé le 9 octobre.

«Je suis si fière et si heureuse de vous présenter les ultimes aventures américaines de Johnny. (...) Un travail considérable qui reflète la mémoire de mon homme et son amour inconditionnel pour l’Amérique, sa source d’inspiration», a écrit la mère de Jade et Joy sur son compte Instagram.

Outre ce morceau qui a été mis en boîte pendant l’enregistrement de l’album «Rester vivant» et dont la musique est signée Daran, on retrouvera sur ce coffret, intitulé «Johnny : son rêve américain» et composé de deux DVD et trois CD, un road-movie sur la dernière sortie en moto de Johnny Hallyday en 2016 avec quelques copains, un concert inédit au Beacon Theater de New York datant de mai 2014, un moyen-métrage sur la tournée américaine 2014 et la bande-son du film de François Goetghebeur.

Un beau cadeau pour ses fans qui trouvera aussi sa place sous le sapin de Noël, à l'instar des précédents albums du Taulier qui ont tous connu des records de vente.