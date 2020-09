Concert Psychodon : Yannick Noah invite les artistes sur la scène de l’Olympia le 6 octobre

Orchestré par Yannick Noah, parrain de l'événement, la troisième édition du concert du Psychodon se tiendra le 6 octobre sur la scène de l’Olympia. Un show exceptionnel retransmis en direct sur C8, dès 21h15, qui visera à sensibiliser l’opinion publique sur les maladies psychiques.

Amel Bent, Benjamin Biolay, Carla Bruni, Boulevard des Airs, Claudio Capéo, Dave, Thomas Dutronc, Kendji Girac, Pomme, Pascal Obispo, Hervé ou encore Camélia Jordana… Ils seront nombreux à donner de la voix pour la bonne cause. Tous ces artistes ont accepté de reprendre leurs tubes lors de cette soirée co-animée par Didier Meillerand, jounaliste et fondateur du Psychodon.

Unis face aux maladies psychiques : Tous fragiles tous concernés ! Venez à ⁦@OLYMPIAHALL⁩ le 6 octobre pour la soirée ⁦@Le_Psychodon⁩ en partenariat avec ⁦@LesIndesRadios⁩ ⁦@C8TV⁩ ⁦@Psychologies_⁩ pic.twitter.com/ed09P6bOQY — Didier Meillerand (@dmeillerand) September 5, 2020

«Cette édition 2020 revêt un caractère particulier et unique : dans ce contexte de crise sanitaire et économique, nous sommes tous fragiles et tous concernés par le risque de maladies psychiques. Une personne sur quatre souffre d’un trouble psychique en France : dépressions, troubles bipolaires, schizophrénies, burn out…», expliquent les organisateurs dans le communiqué officiel.

Il est d’ores et déjà possible de réserver sa place. Les billets oscillent entre 15 et 75 euros.