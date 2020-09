Bigflo et Oli veulent lancer un festival à Toulouse en 2021

Originaires de la ville rose, les deux frères ont annoncé leur projet de lancer un nouveau rendez-vous musical pour l’année prochaine près de Toulouse. Baptisé Rose Festival, un clin d’œil à la ville rose, sa première édition est prévue pour septembre.

« Enfin on peut vous l’annoncer », se réjouit le duo dans un vidéo de près de quatre minutes, alors que les deux artistes dévoilent ce nouveau projet de festival de musique actuelle dans la ville qui les a vu grandir.

Une annonce avant de faire une pause

« Avant de partir en pause, parce que vous savez que l’on va bientôt quitter les réseaux, on voulait vous dire que le projet existe », notent les deux artistes, qui en juin 2019 avaient en effet annoncé vouloir prendre un peu de recul. Un projet « qui les a rendu fou » sur lequel ils travaillent depuis quatre ans et qui devait être lancé à l’origine ce mois-ci, maisqui a tout logiquement été repoussé à l’année prochaine en raison du contexte sanitaire. L’occasion d’ailleurs pour Bigflo et Oli de présenter l’affiche et le logo de ce rendez-vous et de revenir sur la programmation. « Il y aura tous les styles, des DJ, de l’électro, des rappeurs ».

Un lieu gardé secret

Un rendez-vous qui se tiendra à proximité de Toulouse dans un lieu qui n’a pas encore été révélé. Revenant sur la difficulté qu’ils ont eu à trouver un site pour accueillir le festival, le duo a pour l’instant uniquement précisé que le festival se tiendrait à « 15, 20 minutes en voiture de Toulouse », donnant rendez-vous au public sur le compte Instagram du Rose festival et en septembre 2021.