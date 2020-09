Wejdene invite ses fans à découvrir son album en avant-première sur Instagram

Ses fans attendent avec impatience la sortie de son album «16» prévue le 25 septembre. Pour les faire patienter, la chanteuse Wejdene, révélée sur TikTok, a annoncé sur Instagram une écoute en avant-première pour certains d’entre eux le 19 septembre.

Pour tenter sa chance, rien de plus simple. Il suffit de précommander l’album, de s’inscrire avec le lien dans sa story et d’identifier deux de ses amis. La jeune artiste a précisé qu’il n’y aurait que 40 places disponibles. Les gagnants pourront découvrir le premier disque de Wejdene, laquelle cartonne déjà avec les titres «Anissa» et «Coco». Il y a quelques jours, elle a dévoilé un nouveau morceau baptisé «Ciao» et qui devrait rencontrer le même succès.



Le 26 août dernier, toujours sur son comte Instagram, Wejdene avait fait part de sa joie quant à la sortie de son premier album. «Mon rêve se réalise enfin, j’ai tous juste 16 ans et je boss 24h 7j pour vous satisfaire j’ai tous mis dans l’album ! Et vous n’avez encore rien vu (sic)», avait-elle écrit.