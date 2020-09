L’auteur du roman «Forrest Gump», Winston Groom, est mort

L'écrivain Winston Groom, auteur du roman à succès «Forrest Gump» (1986), est mort à l'âge de 77 ans, ont rapporté les médias américains.

Il est décédé dans sa ville natale de Fairhope, en Alabama, a annoncé le maire Karin Wilson. Il lui a rendu hommage sur Facebook.

«C’est avec beaucoup de tristesse que je partage le décès de notre cher ami Winston Groom. Le City of Fairhope a perdu un auteur emblématique aujourd’hui. Veuillez garder ses amis et sa famille dans vos pensées et prières», écrit-elle sur ce réseau social.

C'est en 1994 que son livre «Forrest Gump» est adapté au cinéma par Robert Zemeckis et avec dans le rôle principal Tom Hanks. Véritable succès cinématographique, le film a rapporté plus de 576,04 millions d'euros au box-office et a obtenu 10 récompenses sur 21 nominations.