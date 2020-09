Qui est l'acteur qui incarne Tony Meilhon, l'assassin de Laëtitia Perrais ?

Il a fait sensation. L'acteur Noam Morgensztern incarne le meurtrier Tony Meilhon dans la mini-série «Laëtitia», diffusée sur France 2 et consacrée au meurtre de Laëtitia Perrais en 2011, près de Pornic.

Le Toulousain, méconnu du grand public, est pourtant loin d'être un débutant. Il est en effet pensionnaire de la Comédie-Française depuis le 12 avril 2013 et à par exemple repris le rôle d'Arlequin sur la tournée du Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux (mise en scène : Galin Stoev). Il a aussi été élève au Cours Simon et au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris.

Twitter aussi a salué la prestation de Noam Morgensztern, qui multiplie les activités (doublage de voix, musicien...). La série a été enregistrée en 6 épisodes.

Wow, dans #Laëtitia , l'acteur Noam Morgensztern qui incarne Tony Meilhon est incroyablement glaçant. C'est hallucinant. — Constance Vilanova (@Const_vila) September 21, 2020

Noam Morgensztern est dans le rôle parfait — Malolobelle (@malolobelle) September 21, 2020

L'acteur est formidabl— Malolobelle (@malolobelle) September 21, 2020

Le meurtre de Laëtitia Perrais, âgé de 18 ans, survenu en janvier 2011 près de Pornic, avait marqué la France entière