Reporté à septembre, la Défense jazz festival s’installe dès ce soir sur le parvis

Il a joué la carte du report et prend ses quartiers, dès ce lundi 21 septembre sur le parvis de la Défense. Prévue initialement du 22 au 28 juin, la 34e édition de La Défense Jazz festival propose, jusqu’au 27 septembre, une semaine de concerts gratuits et en plein air au format adapté.

Décalé en raison de l’épidémie de coronavirus, le festival présentera une édition spéciale volontairement maintenue par le département des Hauts-de Seine en soutien aux artistes, mais irrémédiablement adaptée en raison du contexte sanitaire.

La Défense Jazz Festival ouvre ses portes aujourd'hui pour une semaine de #concerts gratuits sur l'esplanade de La Défense.



Au programme : Jî Drû à 18h sera suivi à 19h de Cheick Tidiane Seck "Timbuktu" The Music of Randy Weston





Une programmation bousculée

Comme chaque année, artistes émergents et confirmés français et européens se relayeront toute la semaine.Toutefois, cette édition se tiendra sans certaines personnalités d’Outre-Manche et des Pays-Bas, qui n’ont pas pu faire le déplacement, note le festival dans un communiqué : « Les récentes mesures prises par la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, imposant une quatorzaine à toute personne venant de France, ne permettent pas aux concerts suivants de se tenir : Ebony Frainteso et Joel Culpepper (lundi 21 septembre entre 12h et 14h), Altin Gün (vendredi 25 septembre au soir) et Moses Boyd (dimanche 27 septembre au soir) ».

Pas de quoi pour autant priver ce rendez-vous de ses artistes puisqu'Ibrahim Maalouf en duo avec François Delporte, Cheik Tidiane Seck, Mayra Andrade, Ezra Collective, Belmondo Quintet, Guillaume Perret, For a Word Gauthier Toux, Koki Nakano, Sophie Alour, Yilian Canizares, Gystère, L'Eclair, Jî Drû, Obradovic-Tixer Duo et Nefertiti Quartet seront programmés tout au long de la semaine.

Une formule adaptée

Un rendez-vous qui se tient également dans un périmètre fermé, contrairement aux éditions précédentes, et qui réunit le public toujours en plein air, mais dans le respect des contraintes sanitaires. Afin de respecter notamment la distanciation physique, 770 transats et chaises ont été installés et seront désinfectés entre chaque concerts.

Autre nouveauté : dans le cadre du Concours national de Jazz à La Défense, le festival n’a pas souhaité récompenser un artiste plus qu’un autre. Il a décidé de créer un Prix collectif, permettant à chaque groupe de la sélection 2020 de bénéficier d’une aide professionnelle de 3 000 €, afin de les aider à faire face aux conséquences de la crise sanitaire, et c’est l’ensemble de la sélection 2020 qui sera célébrée.