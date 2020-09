Carlton Beach Club : le spot tendance pour profiter de l'été indien

Pour profiter encore des beaux jours, direction le Carlton Beach Club situé sur la Croisette. La plage privée de cet hôtel emblématique de la French Riviera a fait peau neuve, et permet de profiter d’une escapade ensoleillée au bord de la Méditerranée.

Inutile de présenter ce palace cannois inauguré en 1913 qui a vu passer des centaines de stars du cinéma et de la musique, d’Elton John à Grace Kelly en passant par Brad Pitt ou Brigitte Bardot. Son étendue de sable a également accueilli les soirées les plus prestigieuses, où les célébrités se pavanaient en maillot de bain ou en tenues de haute couture, très souvent une coupe de champagne à la main. Depuis quelques mois, cette institution a connu d’importants travaux d’embellissement qui devraient se poursuivre jusqu’en 2023.

© Romeo Balancourt

Flambant neuf, le Carlton Beach Club, bercé par le bruit des vagues, a été entièrement rénové et réaménagé en quatre lieux de vie, tous décorés avec un mobilier moderne agrémenté de rayures jaunes et blanches. Ces espaces contemporains qui se mêlent à l’âme Belle Epoque de l’établissement sont l’œuvre de Tristan Auer, architecte d’intérieur français et directeur artistique de Wilson Associates Paris (Hôtel Sinner, Les Bains...).

© Romeo Balancourt

Dans ce cadre qui invite à l’oisiveté et à la détente, la cheffe Alexandra Delamare propose à la carte du restaurant des assiettes aux saveurs méditerranéennes associant fruits de mer et viande grillée. Sous le soleil exactement, on dégustera une salade Belle Otéro à base de homard bleu et d’asperges vertes (39 euros) ou un carré d’agneau frotté aux épices Zaatar et son jus réduit de citron confit (38 euros).

Pour accompagner le déjeuner ou tout simplement en guise d'apéritif, on se laissera tenter par la vingtaine de cocktails élaborés par le chef barman Benjamin Giraud, dont le «Miss Croisette» composé de vodka, de fraises, de menthe et de gingembre, ou le «Lady Carlton» avec champagne et coulis de fraise (22 euros).

Un nectar à déguster sur son transat ou accoudé au bar central qui se pare de matériaux précieux, ou au lounge bar. A la nuit tombée, des groupes viennent jouer sur le ponton pour parfaire une journée hors du temps face à la mer.

Carlton Beach Club, 58, boulevard de la Croisette, Cannes (06).