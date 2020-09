Pourquoi il faut lire «La mère parfaite est une connasse» des soeurs Girard

Après avoir vendu plus de deux millions d'exemplaires de «La femme parfaite est une connasse», les soeurs Girard récidivent et publient «La mère parfaite est une connasse». On vous dit pourquoi il faut lire ce livre.

Pour rire

Un drôle de livre et un livre très drôle. Et cet argument devrait suffire à l'achat de ce court ouvrage en ces temps de pandémie mondiale, de réchauffement climatique et de montée des extrêmes. «On a envie de faire vivre ce livre là depuis l'écriture du premier», explique Anne-Sophie Girard, co-autrice du livre. Leur technique à quatre mains ? «On écrit chacune de son côté et on se lit ensuite nos textes. C'est assez pratique d'écrire avec sa soeur jumelle, car on ne prend pas de précautions oratoires, pas de gant. Quand ce n'est pas drôle, on jette et c'est tout», explique l'humoriste actuellement enceinte.

Les passages les plus savoureux sont peut-être les passages sur les «mamans Instagram» en comparaison des mères «normales», qu'elles soient en postpartum («la mère parfaite fait une story avec des oreilles de chat en direct de son lit / On sourit péniblément, mais on ressemble à la petite faille dans L'Exorciste») ou dans le quotidien («chez elle, tout est blanc, rose et gris clair», «l'anniversaire de son enfant s'étale sur tout un week-end»). On aime aussi les conseils XXL encadrés, les faux quizz et les faux «trucs et astuces de la rédaction». «On vit dans une société où il faut tout le temps avoir l'air heureux, et ça nous met un peu en colère quand on voit des femmes qui postent des photos de leur ventre plat en sortant de la maternité par exemple», note Anne-Sophie Girard ,qui compare ce livre à «un gros câlin» fait aux mamans qui croulent sous les recettes de bonheur rose bonbon.

Pour se déculpabiliser (ou tenter de)

Ici, tout est permis. On peut dire qu'on n'aime pas les enfants des autres, qu'on n'en voudrait même jamais, qu'entendre parler de «petits maux» à propos de la grossesse donne des envies de meurtre et que notre nouveau-né ressemble à Laurent Fabius. On passe ses nuits à vérifier que son bébé respire ou on lui donne à manger pour le calmer ? On n'organise pas d'anniversaires instagrammables et de gâteaux en forme de reine des neiges ? Pas grave, les soeurs Girard soutiennent celles qui font ce qu'elles peuvent. «La femme est une culpabilité sur patte, explique Anne-Sophie Girard. Quoi qu'on fasse, il y a toujours quelqu'un pour expliquer qu'on fait mal. Notre but est de déculpabiliser les mères ou futures mères et leur dire qu'elles ne sont pas seules». Si le livre prête à rire, si la maquette reste légère et aérée, les jumelles ne sont pas moins sérieuses dans leur propos et souhaitent relâcher la pression bien trop grande faite aux femmes dans leur fonction maternelle.

Pour se débarrasser des injonctions (débiles) faites aux mères

«Ce pauvre bébé a besoin de succion, tu devrais lui donner une sucette» ou au contraire «tu lui donnes une sucette ?! Mais tu es folle, il va avoir le palais déformé», les exemples de conseils contradictoires donnés aux mères sont ici légion. Les autrices s'en moquent et proposent ici aux femmes de se débarasser des injonctions aux apparences anodines. «J'ai conscience de ma chance d'avoir une jumelle avec qui je partage tout, mais la plupart des femmes sont seules face à leur maternité et aux faux bons conseils des proches », confie Anne-Sophie Girard. «De générations en générations, on a accepté énormément de choses jusqu'à les considérer comme normales. On essaye ici, à notre petit niveau, de réveiller un peu les consciences dans un livre engagé », développe Anne-Sophie Girard qui, avec sa soeur, a fait préfacer ce livre par leur mère. Elles dédient par ailleurs ce livre à toutes les mamans. Et les papas ? «On les adore mais on ne va pas leur décerner une médaille s'ils changent eux aussi des couches, non ? C'est un autre sujet.»

Des idées plein la tête, les soeurs Girard comptent bien continuer l'aventure dans d'autres volumes à venir.

La mère parfaite est une connasse, de Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard, éd. J'ai lu, 5€.