Covid : Le festival BD d'Angoulême se dédouble en 2021

Le Festival International de la BD d'Angoulême n'aura pas la même saveur que les autres années. En raison du Covid-19, les organisateurs ont décidé de le maintenir sous la forme d'un diptyque.

Après de nombreuses réunions, les organisateurs de l'évènement le plus attendu du neuvième art ont tranché : le 48e FIBD (Festival International de la BD d'Angoulême) ne sera pas annulé. Alors que l'année de la BD («BD 2020») lancée par le gouvernement a été largement amoindrie par les mesures sanitaires liées à la pandémie, les têtes pensantes du festival ont préféré prendre les devants, avant de se retrouver devant une annulation de dernière minute. La solution ? Une fête de la BD en deux temps.

Janvier pour les pros

Du 28 au 31 janvier 2021, soit le traditionnel dernier week-end du mois, le festival se tiendra pour rendre ses fameux «fauves», les sacro-saintes récompenses du FIBD, moment réservé aux «professionnels». Les organisateurs n'excluent pas des «réalisations "hors les murs" répondant aux contingences en vigueur imposées par la pandémie», indique le communiqué.

«Ce qui est sûr, c'est qu'il nous semblait important de conserver des manifestations aux dates habituelles en janvier, pour marquer le coup. On peut, par exemple, imaginer de tenir la cérémonie d'ouverture et de remise des prix au théâtre, en respectant les consignes de sécurité. Et de les diffuser en streaming...», explique plus concrètement au Parisien le délégué général du festival, Franck Bondoux. Ce dernier n'exclue pas non plus de maintenir les manifestations avec les écoles, les concerts de dessin et les évènements dans les gares, la SNCF étant le partenaire historique de la manifestation.

Le printemps ou l'été pour le grand public

Les dates ne sont pas encore fixées, même si Franck Bondoux espère pouvoir donner rendez-vous au public au printemps ou au début de l'été. En attendant de préciser la nature de cet «épisode 2», les organisateurs comptent énormément sur un assouplissement des règles sanitaires actuelles, afin de «réunir un public le plus nombreux possible». Le projet sera précisé dans les prochaines semaines, promet-on.