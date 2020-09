Disney : «Black Widow», «Mort sur le Nil» et «West Side Story» officiellement repoussés

Disney est toujours plongé dans un profond marasme en raison de l’épidémie de coronavirus. Alors que «Black Widow», «Mort sur le Nil» et «West Side Story» étaient attendus sur les écrans d'ici à la fin de l’année, la firme aux grandes oreilles a décidé de reporter leurs sorties pour la plupart en 2021.

Les fans vont donc devoir faire preuve de patience. Annoncé en mai puis pour cet automne, «Black Widow», qui s’intéresse à l’énigmatique Natasha Romanoff, incarnée par Scarlett Johansson, sera finalement dévoilé aux Etats-Unis le 7 mai 2021, selon Variety. Pour l’heure, on ne sait pas encore quand le film sera montré au public français.

Idem pour «Mort sur le Nil», l’adaptation cinématographique du best-seller d’Agatha Christie de et avec Kenneth Branagh, et «West Side Story» de Steven Spielberg qui voient leurs sorties bouleversées, passant outre-Atlantique d’octobre au 18 décembre 2020 pour le premier, et de décembre 2020 au 10 décembre 2021 pour le second.

Ces reports entraînent également un changement de calendrier pour d’autres blockbusters de la franchise Marvel. C’est le cas du film «Eternals» de Chloé Zhao avec Angelina Jolie, Salma Hayek et Richard Madden qui, initialement prévu en février, sortira en novembre 2021, ainsi que «Shang-Chi and the legend of the ten rings» retardé à juillet 2021.

Réalisé par Pete Docter et Kemp Powers, «Soul» des studios Pixar fait figure de rescapé puisque le long-métrage conserve – pour le moment – sa date de sortie initiale calée au 25 novembre 2020.