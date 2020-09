Le rappeur FXXXXY, 25 ans, est mort lors d'une opération chirurgicale

Il s'appelait Maudell Watkins, mais les amateurs de rap le connaissaient sous le nom de FXXXXY. Dans un communiqué, ses proches annoncent sa mort, survenue la semaine dernière lors d'une opération chirurgicale. Il avait 25 ans.

La famille se dit «totalement choquée et dévastée par son décès inattendu». Remerciant ceux qui lui ont apporté leur soutien, elle se félicite que FXXXXY ait pu atteindre son rêve. «Il vivait pour la musique et sa concentration et sa motivation étaient uniques. Que sa contribution à l'industrie musicale reste éternelle», écrivent les proches de l'artiste.

Révélé en 2016 grâce à son E.P. «Cartel Shawty», FXXXXY a notamment été un proche collaborateur du rappeur Future. Son dernier morceau, «Paranoia/#1 Stunna» a été révélé le 7 septembre 2020, peu de temps avant sa mort.

Selon les informations de Variety, la ville de Dallas, dans laquelle il est né, a prévu de lui rendre hommage.