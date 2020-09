Les premières planches de la BD de Jarry à découvrir en exclusivité

Jarry a mis a profit le confinement. L'humoriste signe une première bande dessinée, « Jarry et ses enfants Vic et Tim », en libraire dès le 8 octobre. Voici les premières planches de ces histoires inspirées de sa vie de famille.

Tout au long du confinement, Jarry a posté sur sa chaîne Youtube des vidéos croquant des instants de vie drôlissimes avec ses jumeaux. Ce sont ces pastilles vidéo, ayant cumulé près de 40 millions de vues, qu'il adapte avec efficacité dans cette première bande dessinée. C'est Julien Osty qui s'est chargé de les illustrer. Un dessinateur lui aussi rencontré sur les réseaux sociaux, alors que Jarry est confiné chez lui, et à qui il lance, à l'époque, le défi de réaliser cet album ensemble. Chaque planche met en scène l'une de ces saynètes irrésistibles tournées dans son jardin ou son appartement, rythmées par les réparties jubilatoires de ses chérubins. Comment faire arrêter les cris de ses enfants ? Comment garder le cap et s'en tenir aux règles... ou pas ? L'art de montrer l'exemple sont autant de situations captées avec drôlerie et dévoilées dans ces premières planches.

Comme l'humoriste sait parfaitement le faire sur scène, il entraîne le lecteur, au fil de ces pages, dans sa vie de parent loin d'être de tout repos. Un monde truffé de répliques irrésistibles, à l'image de son auteur, qui fait preuve d'un sens de l'autodérision à toute épreuve. Un univers que Julien Osty a croqué avec habileté de son coup de crayon coloré, resituant avec succès les mille mimiques de Jarry.

La pratique du sport, la cohabitation avec ses voisins, les activités avec les enfants... il reprend dans cet album disponible en précommande, tout ce qui a fait le sel de la vie de confinés, histoire d'en rire.

Une nouvelle expérience réussie pour Jarry qui n’est d'ailleurs jamais à court de projets. Le comédien tourne actuellement dans une fiction pour TF1, « A tes côtés », un premier film qu’il a écrit et produit.

« Jarry et ses enfants Vic et Tim», Ed. Michel Lafon, 10, 95 €.