Kev Adams inaugure Le Fridge, son nouveau comedy club où « la diversité est le maître mot »

Kev Adams a ouvert au début du mois sa Comedy Room. Officiellement inaugurée hier, l'humoriste revient sur la direction qu’il souhaite donner à ce nouveau lieu du rire, tout à la fois Comedy Club, bar et restaurant : Le Fridge.

Après deux ans de gestation et un an et demi de travaux, Le Fridge a accueilli ses premiers spectateurs début septembre, au 164 rue Saint-Denis, dans le deuxième arrondissement. Imaginé par Kev Adams, ce nouveau comedy club, dont l'ouverture était initialement prévue en mars 2020, a été officiellement inauguré hier soir, emboitant le pas au Barbès Comedy club de Shirley Souagnon ou au Madame Sarfati de Fary. Pas de quoi refroidir Kev Adams, qui pour se différencier mise sur une programmation « diversifiée » dans un lieu atypique.

un lieu d'expression artistique au sens large

Si l’humour est présent à tous les étages, jusqu’à l’appellation des cocktails qui portent le nom des légendes du stand up US - Jerry Seinfeld, Jim Carrey, Kevin Hart, Whoopi Goldberg – pour Kev Adam Le Fridge est avant tout « un lieu d’expression artistique » au sens large. « Un lieu fabriqué par les artistes, tagué par les artistes, peint par des artistes qui accueillera des humoristes débutants, des stars de l’humour mais aussi des plateaux musicaux, des plateaux burlesques, des plateaux en anglais. Le maître mot, c’est la diversité », explique le trentenaire, avant de poursuivre : « pour certain, le stand-up c’est un micro, pour d’autres, des personnages, des sketchs. La programmation s’articule autour du one man, du stand-up mais on essaye d’emmener le public vers d’autres formes ».

La salle de 72 places accueillera en effet au fil de la semaine des formats très variés. Tous les jours à 19 h, un artiste émergent ou confirmé en rodage aura la scène rien que pour lui. Les mardis, place aux soirées Open Mic qui laisseront leur chance pour trois minutes à tous ceux qui veulent monter sur scène comme aux artistes confirmés. Les vendredis et samedis, rendez-vous avec quatre stars du stand up à l’occasion des Fridge Comedy nights. Un rendez-vous phare qui pourra voir se succéder aussi bien Kev Adams que Gad Elmaleh, Kyan Khojandi, Tania Dutel, Paul Mirabel, Bambi, Djimo, Dedo, Doully, Yacine Belhousse ou encore Paul Taylor. Et pour bousculer les codes, humour et chansons mais aussi rire et pin-up auront leur soirée avec les Fridge comedy song et les soirées Paillettes comedy string.

Un espace atypique et surprenant

Pour découvrir ces soirées qui ne se ressembleront pas d’un soir sur l’autre, c’est donc un lieu atypique qu’a trouvé Kev Adams, et dont la décoration a été confiée à des street artistes. Et le hasard fait bien les choses. La comedy Room se trouve à l’endroit même où, au 15esiècle, l’hôpital de la Trinité a abrité le premier théâtre parisien. « On dirait une vanne » s’amuse Kev Adams, qui avec ce nouveau lieu de 250 m2 regroupant un bar à cocktail et un restaurant, offre un clin d’œil aux speakeasy. « A la manière de ces établissements où l’on buvait de l’alcool pendant la prohibition et dotés d’une porte cachée, d’une fausse entrée, le Fridge réserve lui aussi sa porte secrète », note l'artiste. Une fois entré dans le bar, il faut passer par une porte de frigo, d’où le nom de l’établissement The Fridge, pour accéder au restaurant, dirigé par le jeune chef Ruben Sfez. Un lieu qui décidemment multiplie les surprises.

Le Fridge Comedy, 164 rue Saint-Denis, Paris 02, du mardi au samedi, 18h-2h.