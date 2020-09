Yara Shahidi sera la prochaine la Fée Clochette dans le film «Peter Pan & Wendy»

Disney a trouvé sa bonne fée. Le studio américain a choisi l’actrice Yara Shahidi pour endosser le rôle de la très célèbre «Fée Clochette» dans son prochain film live-action, intitulé «Peter Pan et Wendy».

Ce film sera réalisé par David Lowery, déjà connu pour la réalisation de Peter et Elliott le dragon, A Ghost Stroy, The Old Man and The Gun avec Robert Redford.

Parmi les autres rôles, les fans de Disney retrouveront Alexander Molony qui incarnera quant à lui Peter Pan, et Ever Anderson qui sera Wendy.

Et parmi les autres bonnes nouvelles, ce sera l'acteur britannique Jude Law qui se glissera dans la peau du Capitaine Crochet, selon Variety.

Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été communiquée.