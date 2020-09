Le prénom symbolique du fils de Joaquin Phoenix dévoilé

L’acteur Joaquin Phoenix et sa compagne Rooney Mara ont accueilli leur premier enfant. Un garçon à qui ils ont donné un prénom symbolique pour l’acteur, oscarisé cette année pour sa performance dans « Joker».

C’est le réalisateur Victor Kossakovsky qui a annoncé la nouvelle lors du Zurich film festival, alors qu’il présentait son film documentaire « Gunda », produit par Joaquin Phoenix. Alors que l’interprète de « Joker » n’a pu faire le déplacement, le réalisateur russe a en effet expliqué que l’acteur venait d’être papa, précisant, par la même occasion, le sexe et le prénom du bébé, a dévoilé le site Buzzfeed.

Il s’agit donc d’un petit garçon que le couple a baptisé River. Un prénom à la symbolique forte pour Joaquin Phoenix, puisqu'il rend hommage à son frère aîné, River Phoenix, décédé en 1993 d’une overdose à l'âge de 23 ans. Lors de la cérémonie des Oscars, Joaquin Phoenix avait d’ailleurs célébré son grand frère, concluant son discours engagé avec les mots de ce dernier : « Cours après l’amour et la paix survivra ». Promis à une belle carrière cinématographique, à l'affiche de Stand by Me (1986), nommé aux Oscars du meilleur second rôle en 1988 pour « A bout de course », River Phoenix est décédé dans les bras de son cadet en 1993 d'un arrêt cardiaque dû à une overdose.