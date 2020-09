Vidéo : le tournage d'Avatar 2 est «terminé à 100%» selon James Cameron

Depuis la sortie du premier volet d'Avatar, en 2009, les fans du peuple Na'vi désespéraient de revoir un jour ces êtres bleus sur grand écran. C'était compter sans la pugnacité de James Cameron, qui a poursuivi son travail sur la franchise pendant tout ce temps. Résultat, le réalisateur vient d'annoncer que le tournage d'Avatar 2 est «terminé à 100%».

James Cameron a fait cette annonce alors qu'il était interviewé par Arnold Schwarznegger, à l'occasion de l'Austrian World Summit, un sommet autrichien d'envergure mondiale sur le climat.

Le réalisateur est revenu sur les difficultés rencontrées pour mener ce projet à bien, parmi lesquelles la pandémie de coronavirus. «On a perdu environ quatre mois et demi de production», déplore-t-il.

Une déconvenue qui n'a visiblement pas découragé les équipes puisque, non contentes d'avoir terminé le tournage d'Avatar 2, elles ont également presque bouclé celui du troisième volet. «Voilà où on en est : on tourne le reste des prises de vue réelles. Il en reste environ 10% à faire. Pour Avatar 2, c'est terminé à 100% et on est à peu près à 95% sur Avatar 3», récapitule James Cameron.

De bonnes nouvelles donc, qu'il convient néanmoins de nuancer. Si la production de la franchise Avatar avance de manière satisfaisante, cela ne signifie pas que les films sont sur le point de sortir au cinéma.

Après le tournage en prises de vues réelles, un travail colossal doit être fourni par les équipes en matière d'effets numériques. La sortie du seul deuxième volet est annoncée pour décembre 2022, sachant qu'en cette période troublée il parait difficile de se projeter. Quoiqu'il en soit, le retour sur Pandora attendra.