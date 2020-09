« Toi tu te tais » : un ovni poétique et engagé sur scène

Au théâtre Trévise, l’artiste Narcisse signe avec « Toi tu te tais », un spectacle hybride mêlant poésie, slam, vidéos et musique live pour décrypter le monde d’aujourd’hui, tel qu’il le voit, à coups de mots et d’idées.

Voix grave, look de rocker, phrasé marqué par son goût pour le slam, art qu’il découvre en 2006 et dont il devient, entre autres, champion de France en 2013, Narcisse signe une performance où les mots et les images s’enchevêtrent pour interroger la société contemporaine : l’économie, les réseaux sociaux, la consommation, les médias, la religion, la censure, le puritanisme ou le machisme - et défendre le monde des idées.

Un univers qui, de prime abord, surprend tant le travail de ce comédien est inclassable. Adepte des vers, des allitérations et des mots qu’il tord dans tous les sens, l’artiste suisse, docteur en musicologie, réussit à entraîner les spectateurs dans son monde inventif qui, à coups de saynètes et pastilles vidéo, questionne « une civilisation qui a passé plus de temps à visionner Gangnam style qu’à construire les pyramides d’Egypte ».

Toi tu te tais, actuellement, Théâtre Trévise, Paris.