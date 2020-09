Thorgal, star d'une expo-vente exceptionnelle dédiée à Rosinski à la galerie Maghen

Avis aux collectionneurs et aux fans de BD : la galerie Daniel Maghen consacre du 20 octobre au 12 décembre 2020 une grande expo-vente à l'art de Grzegorz Rosinski, le dessinateur de Thorgal.

La galerie ne mâche pas ses mots et annonce d'ores et déjà un véritable «séisme» pour les fans du dessinateur polonais. Les collectionneurs se frottent les mains en attendant cette exposition-vente, «la plus grosse de l'histoire de la bande dessinée contemporaine», selon la galerie.

Une vente à 4 millions d'euros

A 79 ans, Grzegroz Rosiński a arrêté sa carrière de dessinateur et laisse désormais volontiers ses enfants gérer son oeuvre. S'il a vendu déjà quelques-unes de ses planches par le passé, c'est sans comparaison avec l'expo-vente de cette fin octobre : 230 pièces majeures de ses albums y sont exposées, dont 150 planches originales de «Thorgal» (Le Lombard) et 50 planches du «Grand Pouvoir du Chninkel» (Casterman), toutes en noir et blanc.

Thorgal © Grzegorz Rosiński/ Van Hamme / Le Lombard

Si les prix des planches de Thorgal sont compris entre 10 000 et 32 000 euros (15 000 euros en moyenne), des planches de séries moins connues comme «Hans» (le Lombard, sur un scénario de Duchâteau) ou «Complainte des Landes perdues» (Dargaud, sur un scénario de Dufaux) peuvent être acquises à partir de 6000 euros.

Créée avec Jean Van Hamme, la série «Thorgal» reste incontestablement la star de cette exposition au cours de laquelle les fans pourront admirer le coup de crayon de génie de Rosiński et redécouvrir des détails d'épisodes mythiques comme «Les Archers», «Au-delà des ombres» ou «Le Pays Qâ».

Signé par le même duo Rosiński et Van Hamme, le roman graphique d'Heroic Fantasy, «Le Grand Pouvoir du Chninkel», est devenu, lui aussi, culte pour toute une génération d'auteurs.