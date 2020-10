Acheté 60 euros sur un marché, ce tableau pourrait être un Van Gogh

L’affaire du siècle ? Un Australien a acheté 60 dollars sur un marché un tableau qui pourrait être une œuvre de Van Gogh.

L’homme, dont l’identité n’a pas été révélée, a confié la peinture à l’historien de l’art Andrew Mackenzie. Le tableau est quant à lui gardé sous clé à Melbourne.

Selon le spécialiste, la peinture présente d’importantes similitudes avec les œuvres similaires de l’artiste néerlandais. Elle représente les célèbres moulins de Montmartre, sujet plusieurs fois abordé par Vincent Van Gogh. Outre d’importantes similitudes visuelles, une analyse «macro-photographique» réalisée à la National Gallery de Victoria, a également démontré que la construction du tableau était «très» ressemblante avec le style habituel de l’artiste néerlandais.

Mystery and intrigue surrounds a painting picked-up for $60 at a market in Geelong.





It's now under lock-and-key in Melbourne, because some believe it could be an authentic Van Gogh. @AllanRaskall #9News pic.twitter.com/1b7SKjJXbX

