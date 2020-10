Chadwick Boseman : découvrez les premières images de son film posthume «Ma Rainey's Black Bottom»

La disparition brutale de l’acteur Chadwick Boseman, mort le 28 août, à l’âge de 43 ans, des suites d’un cancer du côlon, a bouleversé le monde entier. La star de «Black Panther» revivra sur grand écran cet automne dans «Ma Rainey's Black Bottom», dont les premières images viennent d’être dévoilées.

Ce long-métrage réalisé par George C. Wolfe et produit par Denzel Washington, est l’adaptation d’une pièce de théâtre d’August Wilson. Il suit le parcours d’un groupe de blues à Chicago dans les années 1920, et s’intéresse plus particulièrement à Gertrude «Ma» Rainey, surnommée «La Mère du Blues» et incarnée par l’actrice Viola Davis. Chadwick Boseman joue, quant à lui, l’un de ses musiciens. La formation devra faire face au racisme et se battre pour ses droits face à des producteurs blancs.

Viola Davis and Chadwick Boseman star in Ma Rainey's Black Bottom, a new film based on August Wilson’s award-winning play from director George C. Wolfe and producer Denzel Washington. @MaRaineyFilm premieres December 18. pic.twitter.com/ErhrQAW4nU — Netflix (@netflix) September 30, 2020

«(Chadwick) a réalisé un travail exceptionnel, et maintenant il est parti. Je n'arrive toujours pas à y croire», a avoué Denzel Washington dans une interview au New York Times.

"He did a brilliant job, and he's gone," Denzel Washington said about Chadwick Boseman, who's so electrifying in MA RAINEY'S BLACK BOTTOM. "I still can't believe it." https://t.co/CUpiCk1yyd pic.twitter.com/jn7xd020IJ — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) September 30, 2020

«Ma Rainey's Black Bottom» sortira sur Netflix le 18 décembre. Chadwick Boseman figure par ailleurs au casting du film «Da 5 Bloods : Frères de sang» de Spike Lee, également disponible sur la plate-forme de streaming.

L'acteur est mort avant le tournage de «The Expatriate» du réalisateur oscarisé Barry Jenkins («Moonlight»), long-métrage pour lequel il avait participé à l’écriture du scénario.