Coronavirus : Borat appelle à porter le masque sur une affiche hilarante

Alors qu'Amazon Prime Video a dévoilé ce jeudi 1er octobre sur son compte Twitter l'attendue date de diffusion de « Borat 2 », l’acteur Sacha Baron Cohen appelle avec cet humour potache qu’on lui connaît bien, à porter le masque.

Nu comme un ver, ou presque. Sur l’affiche annonçant la diffusion du second volet de Borat, dès le 23 octobre sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video, le comédien britannique transforme le masque chirurgical en cache sexe à bretelles, accompagné du slogan « Wear mask Save life » (Portez le masque Sauvez des vies).

Masks ARE very nice! #Borat is back October 23rd. pic.twitter.com/3WHCREKSTX — Prime Video (@PrimeVideo) October 1, 2020

Un accoutrement drôle et efficace qui n’est pas sans rappeler son célèbre maillot de bain rouge porté dans le premier opus « Borat, leçons culturelles sur l’Amérique au profit glorieuse nation Kazakhstan », sorti en 2006, dans lequel il campait un faux journaliste Kazakh envoyé aux Etats-Unis pour tourner un reportage sur le mode de vie américain.

Une diffusion avant la présidentielle américaine

C’est donc confirmé. Comme l’avait souhaité Sacha Baron Cohen, la suite des aventures de Borat, tournée en secret cet été dès la levée des restrictions sanitaires selon Deadline, sortira bien avant l’élection présidentielle américaine, qui se tiendra le 3 novembre prochain. Et dans ce second volet intitulé « Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan » dont la traduction pourrait être «Borat: Cadeau d'un singe pornographique au vice-premier ministre Mikhael Pence au profit de la nation kazakhe récemment diminuée », Donald Trump pourrait en prendre pour son grade.