L’écologie racontée aux enfants par Carole Tolila, animatrice de « Silence ça pousse »

Plus que jamais, l’écologie est au cœur de l’actualité. Pour aborder ces grands enjeux à hauteur d’enfant, la journaliste Carole Tolila, en collaboration avec Bloom, la radio des enfants et Audible, lance un conte écologique poétique et intelligent décliné en une série audio : « La petite reine ».

A l’origine de ce conte, désormais disponible sur la plate-forme Audible, Carole Tolila, co-présentatrice de l'émission « Silence ça pousse » et chroniqueuse pour « Télématin» en charge de l'éducation et de la famille, prête sa voix aux aventures d’un petit papillon monarque femelle, joyeuse et espiègle. Elle vient de quitter le Canada pour passer l’hiver au Mexique et cherche un arbre où se reposer après ce long périple. Elle atterrit essoufflée sur un sapin Oyamel, un poil bougon.

A partir de ce point de départ ancré dans la réalité, puisque chaque année, entre août et octobre, des millions de papillons monarques migrent des Etats-Unis et du Canada vers l’Amérique Latine, ce conte divisé en quinze épisodes de douze minutes sensibilise avec poésie les plus jeunes aux questions environnementales. Documenté par Carole Tolila et écrit par Suaëna Airault et Thomas Cheysson, il aborde quinze grandes thématiques liées à l’écologie à travers la rencontre de ce petit papillon femelle et de ce grand arbre sage et grincheux, à la voix rocailleuse interprétée par Jacky Nercessian. Ensemble, ils passent un marché. Elle lui racontera son long périple et la nature belle et fragile qu’elle a croisée. En contrepartie, Abie, le vieil arbre, tentera de répondre à toutes les questions que se pose la Petite Reine grâce à ses racines interconnectées avec ses congénères et autres plantes.

Des thèmes variés et des conseils à la clef

La qualité de l’air, la mer, le plastique, les humains, les incendies, les transports sont autant de thèmes abordés au fil de ce récit à la fois romanesque et pédagogique. « Parler d’écologie est un sujet ardu et parfois pessimiste. Notre travail a consisté à faire un vrai numéro d’équilibriste en entraînant les enfants dans un monde imaginaire sans cacher la réalité », note Carole Tolila. « Le thème le plus compliqué à aborder a été l’alimentation » poursuit la trentenaire, elle-même maman de deux enfants et adepte de « l’écologie des petits gestes ». Sans moralisme, à travers des sujets qui parleront aux enfants tels que les jouets ou la lumière le soir, dans chaque épisode viennent se glisser des solutions, des conseils de bonnes pratiques pour aider les enfants et les familles à agir. « En abordant la question de la pollution lumineuse, on va peut-être aider les parents à éteindre la lumière du couloir le soir », s'amuse Carole Tolila.

Au final, on se laisse emporter par ce récit à plusieurs niveaux de lecture, dédié aux enfants de 5 à 10 ans, mais qui parlera aussi aux parents.

La Petite Reine, disponible sur Audible dans le cadre de l'abonnement audible (9,95 €/mois) ou à la carte (14,90 ).