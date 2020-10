Tom Cruise : ses 10 plus grands exploits de tournage

Connu pour effectuer la grande majorité de ses cascades lui-même, Tom Cruise a réalisé, en près de 40 ans de carrières, des dizaines de prouesses. Alors que le tournage de « Mission impossible 7 » a repris du service, donnant lieu à de nouveaux exploits de la part de l’acteur de 58 ans, tour d’horizon des plus grands défis que l’acteur s’est lancé.

Du premier Mission impossible, sorti en 1996 à aujourd’hui, l'acteur marche à l’adrénaline, et plus les années passent, plus il met la barre haut. Sur terre, dans les airs et même sous l’eau, rien ne semble pouvoir arrêter l’Américain.

a moto sur une rampe de lancement pour « Mission impossible 7 »

Si la sortie de « Mission impossible 7 », toujours réalisé par Christopher McQuarrie, a été repoussée à novembre 2021, le tournage a repris et, avec lui, Tom Cruise endosse à nouveau sa combinaison de cascadeur. Sa dernière prouesse en date, remonte à début septembre en Norvège et elle est une fois encore à couper le souffle. L’acteur réalise une nouvelle cascade motorisée. Au guidon d’une moto, il s’élance sur un tremplin et est propulsé dans les airs avec son engin, qui termine sa chute des dizaines de mètres plus bas alors que Tom Cruise ouvre son parachute pour atterrir sans encombre.

Sur le tournage de Mission Impossible 7, Tom Cruise vient de réaliser une nouvelle cascade exceptionnelle pic.twitter.com/TmfQdTaMdf — Views (@views_mag) September 7, 2020

Décollage à haut risque dans « Mission impossible 5 »

Rien n’est impossible pour Tom Cruise. Dans « Rogue Nation - Mission impossible 5 », sorti en 2015 et déjà réalisé par Christopher McQuarrie, l’acteur a défié les lois de l'apesanteur et réalisé l’une des cascades les plus dangereuses de sa carrière : s’accrocher à la carlingue d’un Airbus A 400 M en plein décollage. Une prouesse effectuée sans doublure qui a nécessité huit prises, Tom Cruise risquant à chaque fois sa vie. Il avoue d'ailleurs ne pas avoir dormi la veille de cette séquence.

Une séance d'escalade sur la tour Burj Khalifa à Dubaï pour « Mission impossible 4 »

Tom Cruise n'est pas sujet au vertige. En 2011, il se lance dans l'escalade du plus haut gratte-ciel au monde pour les besoins de « Mission Impossible 4 - Protocole Fantôme », réalisé par Brad Bird. L'acteur s'élance d'une fenêtre avant de virevolter dans les airs et grimpé sur la parois vitrée, à plus de 2400 mètres de hauteur.







Suspendu dans le vide dans « Mission impossible 2 »

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Tom Cruise défiait les lois de l'apesanteur. En 2000, « Mission Impossible 2 » s'ouvre déjà sur une séance d'escalade ahurissante. Tournée en pleine nature, à Moab dans l'Utah, Tom Cruise grimpe à mains nues la roche rougeoyante avant de se suspendre dans le vide à plusieurs centaines de mètres de haut. Une cascade dont le réalisateur John Woo garde un souvenir impérrissable expliquant lors de la sortie du film qu'il en avait « encore la chair de poule. Tom était suspendu à cette falaise à plusieurs centaines de mètres de haut, traqué par un hélicoptère dont les pales le frôlaient. Mais il ne s'est pas contenté d'une prise, il a exigé qu'on refasse la scène encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Mais je comprends et j'admire son perfectionnisme» comme le rapportait à l'époque Allociné.

Un saut à très haut risque dans « Mission impossible 6 »

En 2018, Tom Cruise se lance un nouveau défi et réalise dans « Fallout », sous la direction de Christopher McQuarrie, un HALO Jump dont l'acronyme signifie High altitude, low open. Cette technique militaire consiste à sauter à haute altitude et à ouvrir son parachute à très basse altitude afin de pénétrer sur un territoire sans être repéré. Premier acteur à réaliser ce saut périlleux face caméra, selon la Paramount, l'acteur s'est entraîné pendant un an pour effectuer ce saut et s'élancer d'un avion à 7600 mètres d'altitude doté d'un masque spécial alimenté en oxygène. Cette scène a nécessité 100 prises, d'autant qu'elle devait se tenir au coucher du soleil ne laissant chaque jour qu'une fenêtre de quelques minutes pour réaliser le saut.

Quand l'acteur devient pilote d'hélicoptère pour « Mission impossible 6 »

Pour réaliser ses cascades lui-même, Tom Cruise n'a pas non plus hésité à apprendre à piloter un hélicoptère, toujours pour les besoins du sixième opus de la saga « Mission Impossible » qui multiplie les prouesses incroyables à l'écran. Mais plus encore, il s'est lui-même adonné aux figures réalisées à bord de son appareil, à savoir effectuer plusieurs vrilles entre deux flancs de montagne. Un exercice extrêmement difficile et dangereux pour lequel il a travaillé durement faisant preuve d'une discipline de fer.

Une course poursuite Place de l'étoile dans « Mission impossible 6 »

Depuis « Top Gun » sorti en 1986, où il fait notamment sensation cheveux au vent sur sa moto, Tom Cruise apparait régulièrement à l'écran à cheval sur un bolide lancé à pleine vitesse. Toujours pour le sixième volet de la saga « Mission Impossible », il s'élance à nouveau sur sa moto à l'occasion d'une course poursuite dans les rues de Paris. Et cette fois, l'acteur s'offre une virée à contre-sens sur la Place de l'Etoile.

Une apnée de six minutes dans « Mission impossible 5 »

Souvent dans les airs ou lancer à toute vitesse sur l'asphalte, Tom Cruise s'est livré à un nouveau défi de taille dans « Rogue Nation ». L'acteur est resté près de six minutes en apnée pour réaliser l'une de scène de ce cinquième opus de « Mission impossible » et a suivi un entraînement intensif de plongée.

Suspendu à un fil en équilibre dans « mission impossible 1 »

Dans le premier opus de la saga « Mission Impossible », Tom Cruise, maintenu par un simple fil, reste suspendu dans les airs à l'horizontal. Si ce n'est pas une des cascades les plus impressionnantes à l'écran, c'est toutefois une vraie prouesse physique qu'a réalisé l'acteur en restant dans cette position sans bouger de longues secondes.

Le self control de Tom Cruise dans « Mission impossible 2 »

Si l'acteur multiplie les prouesses physiques, c'est de sang-froid dont il a dû faire preuve dans « Mission impossible 2 » pour cette scène de combat au couteau qui l'oppose à Dougray Scoot. L'arme blanche qui s'arrête à quelques millimètres des yeux de l'acteur est bien réelle.