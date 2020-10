Blockbusters reportés : la chaine de cinémas Cineworld ferme ses salles au Royaume-Uni et aux Etats-Unis

En raison du report de nombreux blockbusters, dont le 25e volet de James Bond, «Mourir peut attendre», repoussé au 2 avril 2021, la chaîne britannique de cinémas Cineworld a annoncé ce lundi la fermeture temporaire de 536 salles aux Etats-Unis et de 127 au Royaume-Uni. Une mesure qui prendra effet dès le jeudi 8 octobre.

Le groupe souligne que les marchés américains restent fermés, en particulier à New York, et que faute de visibilité les studios préfèrent repousser les sorties prévues. Cineworld «communiquera sur toute reprise des activités dans ces marchés en temps voulu» et quand les studios se décideront à reprendre les sorties, précise Mooky Greidinger, directeur général de la société.

We can confirm we are considering the temporary closure of our U.K. and US cinemas, but a final decision has not yet been reached. Once a decision has been made we will update all staff and customers as soon as we can.

