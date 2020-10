«The Batman», «Dune»... Toutes les dates de sortie des prochains blockbusters jusqu'en 2022

Les annonces de report de films hollywoodiens se multiplient. A l'exception du quatrième volet de la saga Matrix qui a été avancé au 22 décembre 2021 au lieu du printemps 2022, tous les blockbusters voient leurs sorties au cinéma repoussées de plusieurs mois. Voici le nouveau calendrier revu et corrigé des films à venir.

«Mourir peut attendre», de Cary Joji Fukunaga (31 mars 2021)

Ces nouvelles aventures de James Bond sont particulièrement attendues car il s'agira de la cinquième et dernière apparition de Daniel Craig dans le costume de l’agent 007, rôle qu'il a endossé à partir dès 2006 avec «Casino Royale». Les fans misent également beaucoup sur le «méchant» qui sera interprété par Rami Malek, oscarisé en 2019 pour sa performance dans «Bohemian Rhapsody» dans lequel il jouait Freddie Mercury. D’abord prévu pour le 31 mars, puis le 11 novembre, «Mourir peut attendre» sera dévoilé le 31 mars 2021 en France, et le 2 avril aux Etats-Unis.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, today announced the release of NO TIME TO DIE, the 25th film in the James Bond series, will be delayed until 2 April 2021 in order to be seen by a worldwide theatrical audience. pic.twitter.com/NqHlU24Ho3 — James Bond (@007) October 2, 2020

«S.O.S. Fantômes : l’héritage», de Jason Reitman (14 avril 2021)

La saga mythique sera de retour avec ce film qui se déroulera plusieurs dizaines d'années après les événements survenus dans les deux premiers volets de «Ghostbusters», sortis en 1984 et 1989. Il sera centré sur les aventures d'une famille qui déménage dans une vieille ferme familiale abandonnée dans l'Oklahoma. L'intrigue se concentrera sur les deux enfants, Phoebe et Trevor, incarnés par McKenna Grace («Captain Marvel») et Finn Wolhard («Stranger Things»). Mais pour le film, c'est plutôt S.O.S. Virus, puisque la date de sortie a été décalée au 14 avril 2021.

«Black Widow», de Cate Shortland (5 mai 2021)

Annoncé en mai puis pour cet automne, «Black Widow», qui s’intéresse à l’énigmatique Natasha Romanoff, incarnée par Scarlett Johansson, sera finalement dévoilé en mai 2021. L’intrigue se situe bien avant que la super-héroïne ne rejoigne la saga Avengers (dans laquelle elle trouve la mort, se sacrifiant pour récupérer la pierre de l’âme), et après les événements de «Captain America : Civil War». L’espionne russe partira à la recherche de son passé et devra se battre contre le méchant Taskmaster. On verra aussi la venue de Yelena Belova, interprétée par Florence Pugh. Il s’agit du premier long-métrage de la phase IV et 24e de l’univers cinématographique Marvel.

!Watch #BlackWidow 2021 Online..!pic.twitter.com/M1FZcrkpHh — Watch Black Widow Full Movie FREE Online 2021 (@2020BlackWidow_) October 6, 2020

«Fast & Furious 9», de Justin Lin (mai 2021)

A l’arrêt, les bolides vont encore rester au garage pendant quelques mois. Le neuvième volet de la saga qui réunira Vin Diesel, Charlize Theron, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris et Helen Mirren, sera montré au grand public à la fin du mois de mai 2021. Et on espère que ce film à gros budget ne sera pas encore victime du Covid-19.

«Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings», de Destin Daniel Cretton (5 mai 2021)

L’annonce de ce projet avait été faite lors du Comic-Con de San Diego en 2019 par le président de Marvel Studios, Kevin Feige. Shang-Chi, alias «Le Maître du Kung Fu», affrontera le Mandarin, leader du groupe terroriste des Dix Anneaux, qui est joué par Tony Leung. L’acteur canadien Simu Liu tiendra le rôle-titre. C’est la première fois qu’un héros d’origine asiatique sera mis au premier plan dans l’univers Marvel. La rappeuse et actrice américaine Awkwafina serait également de la partie.

«Minions 2 : Il était une fois Gru», de Kyle Balda, Brad Ableson et Jonathan Del Val (7 juillet 2021)

Le jeune public devait voir ces nouvelles aventures cet été. Mais c’était avant que le monde entier ne soit plongé en pleine crise sanitaire. Le film d’animation où les petites bestioles jaunes s’en donnent à cœur joie, ne débarquera sur les écrans que le 7 juillet 2021, soit un an après la date initiale. Dans la version originale, les spectateurs retrouveront l’acteur Steve Carell qui prête sa voix à Gru.

«Top Gun : Maverick», de Joseph Kosinski (14 juillet 2021)

Plus de trente ans après la sortie du premier volet, la suite de «Top Gun» se fait désirer. Les studios Paramount ont en effet annoncé que les nouvelles péripéties de Pete «Maverick» Mitchell, ce pilote tête brulée, au sourire enjôleur et aux lunettes aviateur - rôle qui a par ailleurs lancé la carrière de Tom Cruise -, seront dévoilées le jour de la fête nationale en France.

«Dune», de Denis Villeneuve (octobre 2021)

Les fans qui espéraient découvrir l’adaptation du roman de Frank Herbert pendant les fêtes de fin d'année, devront donc encore patienter un an. Prévu le 23 décembre, «Dune» qui compte au casting Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Josh Brolin, Dave Bautista, ou encore Jason Momoa, sera finalement en salles au mois d’octobre 2021 aux Etats-Unis. Beaucoup attendent de voir le résultat de cette transposition - jugée impossible - du best-seller de science-fiction sorti en 1965.

2020 a gagné.





Denis Villeneuve’s ‘Dune’ Movie Is Moving to Late 2021https://t.co/zoMIvyHQLq pic.twitter.com/KoIQ0IITUj — Alain McKenna (@mcken) October 6, 2020

«Eternals», de Chloé Zhao (3 novembre 2021)

Après «Avengers : Endgame», Marvel dévoile une toute nouvelle galerie de personnages créés par Jack Kirby dans les comics en 1976. Fruit des expériences scientifiques des Célestes, les Eternels, sorte d’extraterrestres aux corps imprégnés d’énergie cosmique, vivent au milieu des humains sur la Terre. Face à la menace d’une guerre civile, ils vont devoir s'unir pour combattre les Déviants. Au casting, on retrouvera Richard Madden (Ikaris), Salma Hayek (Ajak), Angelina Jolie (Thena), Kumail Nanjiani (Kingo Sunen), Brian Tyree Henry (Phastos), Lauren Ridloff (Makkari), ou encore Kit Harington, inoubliable Jon Snow dans la série «Game of Thrones», dans la peau du Chevalier noir, et Gemma Chan dans le rôle de Circé.

«Spider-Man : Homecoming 3», de Jon Watts (15 décembre 2021)

La suite du film «Spider-Man : Far From Home» et troisième aventure solo de l’homme-araignée conclue par un pacte entre Marvel et Sony, verra le retour de Tom Holland. Le jeune acteur qui prête ses traits à Peter Parker sera entouré de la comédienne et chanteuse Zendaya («Euphoria»), laquelle jouera Michelle Jones, son amoureuse surnommée «MJ».

«Thor : Love and Thunder», de Taika Waititi (9 février 2022)

Le dieu du Tonnerre et prince d'Asgard, interprété par Chris Hemsworth toujours armé de son marteau, aura droit à un quatrième volet réalisé par le cinéaste néo-zélandais («Thor : Ragnarok») qui tournera également le prochain film de l’univers Star Wars. Les fans retrouveront Tessa Thompson et Natalie Portman qui se glissera de nouveau dans le costume de Jane Foster et devrait prendre du galon.

«The Batman», de Matt Reeves (mars 2022)

Incarné par Robert Pattinson dans ce nouveau volet de la franchise DC Comics, le Chevalier noir va encore devoir rester dans l’ombre à cause de l’épidémie de coronavirus et d’un calendrier bouleversé. Warner qui a décalé la sortie de «Dune» en 2021, a donc été contraint de reporter les nouvelles aventures de Batman à mars 2022.

«Doctor Strange in the Multiverse of Madness», de Sam Raimi (23 mars 2022)

Après un premier volet sorti en 2016, le neurochirurgien Stephen Strange, passé maître dans les arts magiques et mystiques, reviendra sur les écrans, toujours campé par Benedict Cumberbatch. Il sera rejoint par Elizabeth Olsen dans le rôle de Scarlet Witch, Benedict Wong en Wong, ainsi que Chiwetel Ejiofor dans la peau de Karl Mordo. L’intrigue de ce long-métrage sera intimement liée à la série «Wandavision» de Disney+.

«Black Panther 2», de Ryan Coogler (4 mai 2022)

Le long-métrage dont le tournage devait commencer en mars 2021 est au point mort depuis la disparition tragique de Chadwick Boseman qui interprétait T’Challa, roi du Wakanda. Marvel planche donc sur cette suite et tente d’élaborer un nouveau scénario sans avoir à annuler le projet.

«Captain Marvel 2», de Nia DaCosta (6 juillet 2022)

L’actrice Brie Larson reprendra ses pouvoirs dans les nouvelles aventures de Carol Danvers, alias Captain Marvel. Avec le premier film sorti en 2019 qui mettait en scène le combat contre Thanos, la Maison des Idées avait fait d’une femme son héroïne.