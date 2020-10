Lupin III : The First, le retour d’un héros japonais légendaire à découvrir en famille

C'est sans doute l'un des héros les plus facétieux venus du pays du soleil-levant. Lupin III, petit-fils d'Arsène Lupin, est de retour dans les salles de cinéma ce mercredi 7 octobre.

Un film qui se veut avant tout une forme de retour aux sources pour notre gentleman-cambrioleur, que les plus vieux d'entre-nous ont sans doute vu opérer durant leur enfance sous le nom d'Edgar de la Cambriole. Et si l'œuvre de Monkey Punch (1937-2019) vient régulièrement se montrer en France, ce n'est pas seulement en raison de sa filiation assumée avec les livres de Maurice Leblanc (1864-1941).

Pour les néophytes qui veulent briller en société, Lupin III est avant tout un manga né en 1967 et devenu l'une des œuvres incontournables pour tout fan du Japon. Dans le nouveau long-métrage signé Takashi Yamazaki intitulé Lupin III : The First, c'est à un véritable hommage aux pérégrinations de Lupin que l'on assiste durant 1 heure et 33 minutes.

Surtout, il s'agit du premier épisode de Lupin intégralement en 3D. Une nouveauté pour la série qui a vu plusieurs animateurs et réalisateurs de renom se suivre pour offrir parmi les plus beaux animés en 2D, dont un certain Hayao Miyazaki qui a usé ses crayons sur Le Château de Cagliostro (1979).

De mangas en séries TV, et après plusieurs passages dans les salles osbcures, Lupin III appartient à ces héros qui ne vieillissent pas et retombent toujours sur leurs pattes pour nous offrir des histoires rocambolesques et hilarantes. Lupin III : The First s'inscrit pleinement dans cette logique. Les premières minutes du film de Takashi Yamazaki nous projettent en pleine 2e Guerre Mondiale, où les nazis tentent de mettre la main sur un mystérieux livre qui renfermerait le secret d'une technologie capable d'engendrer l'Apocalypse. Echappant, de peu, aux desseins des nazis, ce «trésor maudit» devient forcément légendaire. Et c'est quelques décennies plus tard que Lupin entre en scène en tentant de dérobrer l'objet lors d'une vente aux enchères à Paris. Dès lors, le rythme endiablé de ce métrage ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin. Construit comme une vaste chasse au trésor, Lupin III : The First fait inévitablement penser à Indiana Jones à travers une histoire simple mais efficace pour s'adresser à tous les âges.

Des débuts dans la 3D réussis

Côté animation, nous le disions, Lupin fait aussi ses premiers pas dans un univers tout en 3D. Le résultat s'avère fidèle au manga original de Monkey Punch, encore inédit en France et qui paru pourtant entre 1967 et 1981. Lupin et son physique inspiré d'un singe, toujours filou et jamais à cours de ressources pour se tirer d'affaire, est ici présent dans presque toutes les scènes.

Peut-être un peu trop pourrait-on dire, puisque le héros laisse peu de place à ses fidèles acolytes (Jigen la fine gâchette, Goemon le samouraï ou encore Fujiko Mine, la voleuse de charme). Une petite déception pour les fans qui pourront également reprocher aux scènes de ce Lupin d'être un peu vides, contrairements aux précédents films d'animation liés à la saga, qui fourmillent de détails et de personnages à l'ércan. Une identité qui à toujours offert à Lupin un côté «gentiment bordélique» qui faisait son charme.

Reste que ce Lupin III : The First entend séduire un nouveau public, avec un récit plus à même de faire venir les familles et pourquoi pas conquérir une nouvelle génération ? De ce point de vue, c'est un pari gagné.

Lupin III : The First, de Takashi Yamazaki, en salle le 7 octobre (1h33).

Toutes photos : © Monkey Punch / 2019 LUPIN THE 3rd Film Partners Produced by LUPIN THE 3rd Film Partners All Rights Reserved. Under License to EUROZOOM Produced by TMS ENTERTAINMENT CO., LTD