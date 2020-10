«Parents d'élèves», «L'enfant rêvé», «Lupin III : The First» : voici les 3 films à voir ce mercredi 7 octobre

La comédie «Parents d'élèves» avec le duo Camélia Jordana-Vincent Dedienne, le drame «L'enfant rêvé» qui met en scène un triangle amoureux, et le film d'animation «Lupin III : The First»... Voici les trois longs-métrages à découvrir au cinéma à partir de ce mercredi 7 octobre.

«Parents d’élèves», de Noémie Saglio

Les parents d’élèves, un monde à part et à des années-lumière de la vie de Vincent (Vincent Dedienne), trentenaire célibataire, qui garde des animaux, ainsi que des enfants pour gagner sa vie. En cette rentrée, ce jeune homme jamais avare en blagues est embauché comme baby-sitter de Bart, lequel lui demande de se faire passer pour son père. Tombant sous le charme de la maîtresse (Camélia Jordana), Vincent s’investit totalement dans le quotidien de l’école, acceptant les sorties en slip à la piscine ou les galères dans la forêt pour être au plus près de sa belle. Au fur et à mesure que les jours passent, et sans prendre réellement conscience des conséquences de ses actes, il va prendre goût à ses nouvelles fonctions. Une comédie drôle et fraîche aux répliques bien senties qui aborde des sujets lourds comme la monoparentalité, et signée par la réalisatrice de la série «Plan cœur».

«L’enfant rêvé», de Raphaël Jacoulot

Pour François, qui a hérité de la scierie familiale et tente de s’épanouir dans une vie toute tracée au milieu des massifs du Jura, la paternité devient une obsession. Lui et sa femme Noémie sont confrontés à des problèmes d’infertilité, et le couple voit ses chances d’avoir un enfant s’amenuiser. Quand François fait la connaissance de Patricia, elle aussi mariée, c’est le coup de foudre immédiat. Avec elle, cet homme pour qui la nature est un exutoire, peut enfin aspirer à une autre vie, surtout quand sa maîtresse lui annonce qu’elle est enceinte. Tiraillé entre deux vies qui s’offrent à lui, avec ce désir profond de transmettre coûte que coûte, François doit trouver la force de se libérer de ses responsabilités de chef d’entreprise qu’il ne voulait pas, et avouer à son épouse qu’il va devenir père... grâce à une autre. Avec «L’enfant rêvé», son quatrième long-métrage, Raphaël Jacoulot («Avant l’aube», «Coup de chaud») signe un drame vacillant vers le thriller policier dont l’épilogue n’est pas à la hauteur des espérances. Mais les actrices Louise Bourgoin et Mélanie Doutey forment avec Jalil Lespert un triangle amoureux plutôt convaincant.

«Lupin III : The First», de Takashi Yamazaki

Manga puis série animée bien connue au pays du Soleil-Levant depuis sa création en 1967, Lupin III revient jouer le gentleman cambrioleur au cinéma dans son premier long-métrage en 3D. Notre bandit, petit-fils d’Arsène Lupin, se lance ici dans une aventure inédite autour d’un trésor qui renferme un pouvoir capable d’anéantir le monde. Une relique convoitée par les nazis qui espèrent rétablir le IIIe Reich. On pense inévitablement à Indiana Jones dans ce nouvel épisode inédit de Lupin, très rythmé et dont la réalisation s’occidentalise volontairement. Si les fans gardent dans leur cœur les précédents films d’animation de Lupin, on assiste à un animé pensé pour réunir les familles.