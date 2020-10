«Sherlock Holmes 3» : Robert Downey Jr. souhaite décliner le film en spin-offs et séries

Près de dix ans après le deuxième volet «Jeu d’ombres», Robert Downey Jr. se glissera de nouveau dans le costume du célèbre détective privé dans «Sherlock Holmes 3», dont la sortie est attendue pour le 22 décembre 2021. L’acteur qui a longtemps campé le personnage de Tony Stark, alias Iron Man, aimerait prolonger le film sous forme de spin-offs et séries, dans la lignée de ce qu’a fait Marvel avec ses héros.

Invité cette semaine au Fast Company's Innovation Festival, en compagnie de son épouse, la productrice Susan Downey, Robert Downey Jr. a fait part de son intention de travailler sur ce projet destiné à la télévision, en s’appuyant sur la plate-forme de streaming HBO Max qui appartient à Warner Media.

«On pourrait se contenter juste du troisième film, mais on a l'opportunité de construire quelque chose de plus grand, d'imaginer des spin-offs sur des personnages secondaires, et de voir comment on peut les décliner à la télévision (…). On prévoit un plan à long terme, mais cela demande beaucoup de temps et de travail», a déclaré Susan Downey. Cette dernière a par ailleurs ajouté qu’il n’y avait pas encore «de multiverse sur le thème du mystère», et que le «père» de Sherlock Holmes, Conan Doyle, était «l'artiste parfait pour développer cela».

Et attendant de voir si ce projet se concrétise, Robert Downey Jr. retrouvera son complice Jude Law qui reprendra à ses côtés le rôle du Dr. Watson dans «Sherlock Holmes 3». S’il est annoncé pour l’année prochaine, le film réalisé par Dexter Fletcher («Bohemian Rhapsody», «Rocketman») pourrait, comme de nombreux blockbusters, être reportés de plusieurs mois, en raison de la crise sanitaire et de «Matrix 4», dont la sortie a été avancée et calée également au 22 décembre 2021.