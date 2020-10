Le peintre Joël Blanc dévoile ses stars de Roland-Garros à Paris

Il est devenu indissociable du court central de Roland-Garros. Le peintre Joël Blanc, grand passionné de sports et de tennis en particulier, croque comme personne les exploits des athlètes sur la terre battue ocre de l'open de France. Alors que l'édition 2020, un peu morose, touche à sa fin, il expose ses oeuvres au Molitor, dans le XVIe arrondissement de Paris, jusqu'au 11 octobre.

Et si les courts manquent cruellement d'éclats en ce mois d'octobre, les visiteurs pourront se consoler en appréciant les différentes toiles, toutes réalisées en direct au bord des terrains, dans le style qui caractérise le mieux le travail de celui qui est aussi sculpteur, à savoir la peinture de «l'instant». Muni de son petit atelier portatif glissé en bandoulière que les spectateurs du Central se sont habitués à observer pendant les matchs, c'est armé de ses pinceaux et de ses aquarelles qu'il esquisse la puissance du coup droit de Rafael Nadal, les glissades de Serena Williams, ou encore l'amplitude de Novak Djokovic.

Pas besoin d'être un expert pour deviner quel joueur ou quelle joueuse est aisni décortiqué dans ses mouvements caractéristiques. La force de Nadal, l'élasticité de Novak ou la légèreté de Federer, chaque champion occupe l'espace de ces rectangles blanc qui semblent alors s'animer. Ne manquerait plus que le bruit des balles sur le tamis des raquettes pour revivre un instantané de match.

Preuve s'il en est de la qualité du coup d'oeil de Joël Blanc, et de sa facilité à retranscrire le mouvement et la vitesse sur la toile, il n'est pas rare de voir les joueurs venir le saluer et observer avec plaisir leurs efforts transformé en art, tout en apposant leur signature.

Les plus belles toiles sont toutes réunies, le temps de la Quinzaine, dans le club privé de la piscine de l'Hotel Molitor, situé à côté de la fameuse Porte d'Auteuil, pour l'exposition baptisée «TENNIS - Molitor 2020». Consignes sanitaires obligent, les entrées sont nominatives et nécessitent une inscription préalable. Mais cette dernière permet aussi, selon les envies, de rencontrer l'artiste Joël Blanc pour une discussion autour de son travail.

Exposition TENNIS Molitor 2020, par Joël Blanc, Club privé de la piscine Molitor, 8, avenue de la Porte Molitor, Paris XVIe . Réservation sur [email protected]