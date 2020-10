«30 jours max», «Drunk», «Calamity...» : voici les 3 films à voir ce mercredi 14 octobre

La bande à Fifi réunie dans «30 jours max» de Tarek Boudali, le drame «Drunk» porté par un Mads Mikkelsen magistral, et le film d'animation «Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary»... Voici les trois longs-métrages à découvrir au cinéma à partir de ce mercredi 14 octobre.

«30 jours max», de Tarek Boudali

Après «Epouse-moi mon pote» (2017) et ses 2,4 millions d’entrées, Tarek Boudali embarque de nouveau La bande à Fifi pour une deuxième comédie toujours aussi déjantée. Le réalisateur y interprète Rayane, un policier maladroit, cible de railleries, qui préfère aider les malfrats à s’enfuir plutôt que les arrêter. Quand il apprend qu’il n’a plus qu’un mois à vivre, il se transforme en super-flic pour faire tomber «Le Rat» (José Garcia), un caïd de la drogue, et ainsi épater sa collègue Stéphanie (Vanessa Guide). Mais Tony (Philippe Lacheau), un «pseudo-beau gosse» macho, et son assistant crétin (Julien Arruti) essaient de le piéger pour boucler l’enquête avant lui. Dans «30 jours max», les héros s’en donnent à cœur joie pour divertir les spectateurs, usant toujours d’un humour gras et potache. Les seconds rôles ne sont pas en reste avec une Marie-Anne Chazel en mamie fan de télé-réalité.

«Drunk», de Thomas Vinterberg

«Un hommage à la vie.» C’est ainsi que le réalisateur danois Thomas Vinterberg («Festen», «La chasse», «Kursk») qualifie son nouveau film, «Drunk», mettant en scène quatre hommes en pleine crise existentielle, qui se lancent un défi fou. Ces professeurs de lycée, dont Martin (Mads Mikkelsen), décident de mettre en pratique, et de manière très scientifique, la théorie du psychologue norvégien Finn Skarderud selon laquelle l’homme aurait un déficit d’alcool dans le sang de 0,5 g/l. Chaque matin, ils vont donc boire – un peu, beaucoup – et noter ce qu’ils ressentent. Peu à peu, ils retrouvent goût à la vie comme si la «gueule de bois» était finalement un remède à la dépression et cela, quelle que soit sa classe sociale. Mais n’est-ce pas qu’une illusion ? Oscillant entre comédie et drame, cette œuvre d’une grande intelligence se veut aussi une réflexion sur «un monde de plus en plus défini par une rhétorique puritaine», selon le cinéaste, mais où «la consommation d’alcool est assez élevée». Pour preuve, Thomas Vinterberg glisse quelques images de chefs d’Etat, comme Bill Clinton, ivres lors de rencontres au sommet. Nous, on en ressort euphoriques.

«Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary», de Rémi Chayé

Du courage et de l’audace, Martha Jane n’en manque pas. La jeune fille au caractère bien trempé n’hésite pas à prendre les rênes du convoi familial quand son père se blesse. Les critiques sexistes fusent, mais elle s’en moque allant même jusqu’à porter un pantalon qu’elle juge plus pratique pour monter à cheval. Accusée à tort, celle qui deviendra Calamity Jane, une féministe avant l’heure, n’aura d’autre choix que de s’aventurer dans l’ouest américain des années 1860. Ce western revisité et haut en couleur a raflé le Cristal du long-métrage au dernier Festival du film d’animation d’Annecy, en ligne cette année à cause de l’épidémie de coronavirus.