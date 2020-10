«Mad Max» : découvrez le casting du prequel «Furiosa»

Evoqué depuis des mois, le prequel de «Mad Max : Fury Road» qui sera centré sur le personnage de Furiosa, se précise enfin. Le casting du prochain film de George Miller vient en effet d’être en partie dévoilé.

Pour incarner la jeune héroïne, la production a choisi l’actrice Anya Taylor-Joy qui jouait notamment le rôle de Casey Cooke dans «Glass», de M. Night Shyamalan, et figurait dans la série «Peaky Blinders». Dans un premier temps, le réalisateur australien avait envisagé de rajeunir Charlize Theron grâce à des effets spéciaux, une technique qu’avait utilisé Martin Scorsese pour les besoins du film «The Irishman» produit par Netflix. Mais, peu convaincu par cette méthode, George Miller a préféré engager la comédienne de 24 ans qui jouera dans «Last Night in Soho» d'Edgar Wright, attendu en salles le 28 avril 2021.

Dans ce prequel qui sera le quatrième chapitre de la saga «Mad Max», Anya Taylor-Joy partagera l’affiche avec Yahya Abdul-Mateen II, aperçu dans la série «Watchmen» ou le blockbuster «Aquaman», et qui apparaîtra prochainement dans le film d'horreur «Candyman» et «Matrix 4», avec Keanu Reeves. Chris Hemsworth sera également de la partie, et devrait troquer son costume de Thor des studios Disney pour le personnage de Dementus.

On ne connaît pas encore la date de sortie de ce long-métrage qui s’intéressera à la jeunesse de Furiosa. Une chose est sûre, les fans devront faire preuve de patience puisque l’industrie du 7e art est paralysée depuis des mois en raison de l’épidémie de coronavirus.