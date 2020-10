Tintin : la polémique rebondit au sujet du dessin du Lotus bleu mis aux enchères

Le 21 novembre prochain, les collectionneurs de BD du monde entier vont avoir le regard tourné vers la maison Artcurial, qui mettra en vente un dessin d'Hergé à l'histoire un peu trouble.

Selon la maison de vente, ce dessin aurait dû servir de couverture au cinquième album de la série Tintin, Le Lotus Bleu. En 1936, le jeune George Rémi, 29 ans à l'époque,, se serait vu refuser le projet par son éditeur Casterman. La raison invoquée ? Le coût de l'impression en quadrichromie, technique trop coûteuse car les couleurs du dessin étaient particulièrement intenses.

#TINTIN Artcurial dévoile une oeuvre exceptionnelle, redécouverte après plus de 80 ans : le dessin réalisé par #Hergé pour la couverture initiale du #Lotusbleu (1936). Présenté en Europe avant la vente du 21 novembre à Paris, il est estimé 2-3 M€. #BD - https://t.co/kU8UrLPeRk pic.twitter.com/mFBQsIDQVj — ARTCURIAL (@Artcurial) July 15, 2020

Selon Artcurial, Hergé aurait alors offert le dessin au fils de Louis Casterman, Jean-Paul, âgé de 7 ans. Le dessin aurait alors été plié en six et entreposé dans un tiroir d'écolier. Loin d'être abîmé, il se trouve aujourd'hui dans un bel état de conservation puisqu'il n'a pratiquement pas vu la lumière depuis huit décennies.

Un couverture ou une simple esquisse de travail ?

Mais cette version est remise en question par plusieurs experts tintinophiles. Dans Le Monde, Philippe Goddin, auteur de «Hergé, Chronologie d’une œuvre» (éd. Moulinsart), qualifie cette histoire de légende et estime que le dessin était une esquisse qui n'avait pas vocation à être publiée.

De son côté, l'éditeur Casterman défend son image et se dit «étranger» à cette vente. Selon lui, ce dessin est issu d'une collection particulière et il aurait tout à fait sa place au musée Hergé de Louvain-La-Neuve, en Belgique, dont il est le sponsor. Il appelle donc de ses vœux un accord entre les vendeurs et l'ayant-droit d'Hergé, pour que la pièce ne soit pas perdue et puisse être exposée.

Une estimation entre 2 et 3 millions d'euros

Réalisé à l'encre de Chine, aquarelle et gouache, ce dessin sur papier est actuellement estimé entre 2 et 3 millions d'euros. Au-delà de son intérêt artistique, il vaut aussi pour sa rareté et le fait qu'elle ait disparu pendant quatre-vingt ans.

Elle marque aussi un grand tournant dans la carrière d'Hergé puisqu'à partir de ce cinquième album de Tintin, l'auteur a affirmé véritablement son style. Notamment grâce à sa rencontre avec Tchang Tchong-Jen, qui deviendra son grand ami, et seul personnage réel - avec Al Capone - représenté dans les aventures de Tintin. «C'est au moment du Lotus bleu que j'ai découvert un monde nouveau», confiait le dessinateur, en 1989.

Le record mondial pour un dessin de BD vendu aux enchères, tout auteurs confondus, appartient déjà à Tintin. Le 24 mai 2014, la maison de vente Artcurialavait vendu les premières pages de garde des albums de Tintin entre 2,6 et 3,6 millions de dollars.

Avant d'être remise en vente le 21 novembre prochain, le dessin sera exposé, à Paris, les 19 et 20 novembre.