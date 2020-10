Couvre-feu : sur Twitter les artistes et théâtres réagissent entre dépit, colère et combativité

Le monde du spectacle à nouveau touché de plein fouet. Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé, hier soir, l’instauration d’un couvre-feu qui entrera en vigueur dans la nuit de vendredi à samedi, les artistes et théâtres ont réagi dans la foulée sur Twitter.

Entre dépit, colère et adaptation, le monde du spectacle s’interroge sur cette nouvelle mesure qui frappe à nouveau les salles de théâtre et les artistes, déjà durement impactés par six mois de fermeture.

Incompréhension, interpellation du gouvernement mais aussi solution, les réactions sont nombreuses alors que les salles de spectacle se sont mises en ordre de marche pour rouvrir, en cette rentrée, dans les meilleures conditions possibles, entre jauge limitée et port du masque obligatoire. Des gestes barrières qui, selon les professionnels, ont eu un impact positif. Ils sont plusieurs à souligner qu’aucun cluster n’est apparu dans les salles de spectacle comme l'explique Jean-Michel Ribes, directeur du Théâtre du Rond-Point.

? Y’a t’il une seule salle de théâtre déclarée foyer d’infection ?la bataille est rude mais à quoi sert de bombarder des lieux où l’ennemi est absent ?à Paris comme en tournée nous jouons devant des salles archi pleines . Le théâtre est aussi un endroit de réanimation ! — Jean Michel Ribes (@ribes_jm) October 15, 2020

A l’unanimité et tout logiquement, théâtres et artistes soulignent un nouveau coup dur pour la profession et s’interrogent sur les moyens de sauver le secteur.

Coup dur ce soir pour toutes les salles de Théâtre. Nous devions vous parler de la pièce "Avant la retraite" au Théâtre de la Porte Saint-Martin. #AvantlaRetraite pic.twitter.com/K69PO1X2kx — Théâtres Parisiens (@TheatresParis) October 14, 2020

Comment peut on sauver la vie culturelle et musicale en France?



Faut il reprogrammer les concerts à 18h?



Le public suivra-t-il?



Tant de questions...



Chère @R_Bachelot nous comptons sur vous pour nous éclairer. — renaud Capuçon (@RCapucon) October 14, 2020

Pragmatique et avec humour, Mathieu Madénian a, de son côté, posté un tweet laconique, pointant du doigt les conséquences pour les artistes.

D’autres ont voulu rassurer le public, entre maintien des représentations prévues avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle mesure, et propositions de solutions pour maintenir l'activité. Parmi les pistes évoquées, plusieurs envisagent l’avancée des représentations du soir comme l'a évoqué le producteur et directeur de six théâtres parisiens Jean-Marc Dumontet, qui compte avancer d'une heure les spectacles prévus à 20 h, à 19 h.

Suite à l'allocution du Président de la République et l'instauration d'un couvre-feu à partir de samedi, nous confirmons que le spectacle #Francendanse ce jeudi à 20h et le #ConcertduDimancheMatin ce dimanche sont bien maintenus.





Dernières places sur https://t.co/u0uC8PeRqZ pic.twitter.com/xyX2dfu6Py — Théâtre des Champs-Elysées (@TCEOPERA) October 14, 2020

Bon alors suite à « ça », la date de demain est maintenue, celle de samedi à 18h aussi. Je joue comme prévu tous les samedis à 18h au Republique, pour les autres on va décaler histoire de s’amuser avant d’aller au lit à 21h15. https://t.co/g77olErriy — Nora Hamzawi (@NoraHamzawi) October 14, 2020

"On aime trop le spectacle pour entériner la fin, on aime trop le spectacle pour ne pas se battre et ne pas trouver des solutions", a affirmé Jean-Marc Dumontet au micro de RTL https://t.co/D4bYIf9Nrv — RTL France (@RTLFrance) October 15, 2020

De son côté, la ministre de la culture Roselyne Bachelot a tenté de rassurer les acteurs du secteur et a assuré : « je mettrai en place des mesures d’accompagnements indispensables. Nous allons surmonter ensemble cette épreuve ».