«Renaud. Putain d'expo !» : 5 facettes du chanteur à retrouver à la Philharmonie de Paris

L'exposition «Renaud. Putain d'expo !» s'installe à la Philharmonie de Paris du 16 octobre 2020 au 2 mai 2021, parcourant l'univers du chanteur au bandana rouge et aux vies multiples. Docteur Renaud, mister Renard... Qui est Renaud, au fond ?

Le rebelle de la porte d'Orléans

Descendant par son père d'une famille d'intellectuels, d'artistes et de pasteurs protestants du Sud, et issu par sa mère d'un milieu ouvrier du Nord, petit-fils de mineur communiste, Renaud hérite à la fois d'une fibre sociale et contestataire et d'un grand attachement à la plume et à la chanson populaire. celui qui a habité dans un des immeubles en briques rouges de la porte d'Orléans n'a pas hésité à monter sur les barricades en 1968. Il chante son Paris populaire entre «Le blues de la porte d'Orléans» et «Mon HLM», mais sait aussi critiquer la France et sa politique comme dans «Hexagone».

Un éternel enfant

Renaud garde une très grande nostalgie de son enfance. Face au chaos du monde, cette dernière - et celle de ses enfants - apparaît dans toute son oeuvre comme un véritable refuge à travers ses plus belles mélodies, de «Mistral gagnant» à «Chanson pour Pierrot» ou encore «Morgane de toi». Les photos du petit garçon qu'il est côtoient d'autres de sa famille nombreuse dans l'exposition organisée notamment par son frère jumeau, David Séchan.

Un personnage de fictions

Renaud est aussi un conteur. «Laisse béton», «Le petit chat est mort», «Manu», «Les aventures de Gérard Lambert», autant de chanson qui racontent des personnages fictionnels, aux pieds profondément ancrés dans le réel. L'occasion pour Renaud d'y dépeindre notre société et ses évolutions depuis les années 1970 jusqu'à aujourd'hui. Tendresse et dérision forment ainsi le ciment de ses textes insolents. Ses manuscrits montrent à quel point les mots sont important pour le parolier.

Un artiste engagé pour le monde entier

Renaud se définit comme un «citoyen du monde». S'il s'insurge de la pauvreté en bas de chez lui, il se montre capable de pousser son regard à l'horizon des guerres dans le monde, de la planète en danger ou du terrorisme aveugle. «La ballade Nord-irlandaise» ou «Manhattan-Kaboul» (avec Axelle Red) font partie des myriades de chansons pacifistes de l'auteur qui a aussi pu financer la relance de Charlie Hebdo aux côtés de Cabu, Gébé et Philippe Val en 1992. Jusqu'en 1996, il y écrit et y dessine d'ailleurs nombre de chroniques antimilitaristes, antiracistes ou engagées contre le Front National. De nombreux dessins du chanteur sont exposés à la Philharmonie.

une gouaille unique

Que serait Renaud sans sa gouaille «titi-parisienne» immédiatement reconnaissable ? L'album «Marche à l'ombre» reste peut-être le plus emblématique de son art de la diction chère au parolier. Derrière cette gouaille, il y a également un amour du parler populaire, de l'argot et du phrasé de la rue. Un attrait pour les classes populaires qui, malgré sa célébrité, n'a jamais pris une ride. A travers la figure du chanteur, l'exposition leur rend aussi hommage.

L'exposition «Renaud. Putain d'expo !» est visible à la Philharmonie de Paris jusqu'au 2 mai 2021.

A noter que «Renaud : putain de livre !», un magnifique catalogue empli des manuscrits du compositeur, de superbes photos, ainsi que de textes-hommages de ses amis et de son frère David, est disponible chez Plon, en partenariat avec La Philharmonie (24,90€).

Universal de son côté, associé à la salle parisienne, propose un coffret, «The Totale of La Bande à Renaud», réédition augmentée (cinq nouveaux artistes se joignent à «la Bande») de l'album hommage de la jeune génération au chanteur. Il sera disponible fin novembre. La major co-produit par ailleurs avec CAPA un documentaire exceptionnel et inédit, qui en 90 minutes lèvera le voile sur de nombreux aspects méconnus de la vie, la carrière, l'entourage et les influences de Renaud. Il devrait sortir avant la fin de l'année.