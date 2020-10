Vacances de La Toussaint : une sélection enfants de podcasts et livres audio pour remplacer les écrans

Quand sortir n'est plus vraiment une alternative et que l'on veut fuir les écrans, comment occuper les enfants, petits et grands, pendant les vacances de La Toussaint ? Sélection de 7 podcasts et livres audio.

Le plus curieux

Destiné aux enfants à partir de 7 ans, le podcast «Petits curieux » porte bien son nom puisqu'en seulement une minute, il répond à une question que tous les curieux en culottes courtes peuvent se poser. «Pourquoi les pneus des voitures sont-ils noirs ?», «à quoi servent les rayures des zèbres ?», «pourquoi le retour paraît-il toujours plus court que l'aller ?»... Autant de sujets qui font appel aux sciences ou à la culture générale, et qui divertiront les petits et leurs parents (fiers ensuite de pouvoir briller en société).

«Petits curieux», disponibles notamment sur Apple, Spotify et Deezer.

Le plus polyglotte

Pomme d'Api lance «Hello Pomme d'Api», une nouvelle collection de six livres sonores destinée aux enfants de 3 à 6 ans, afin de les familiariser avec la langue anglaise. Plus qu'un imagier sonore, chaque thématique de «Hello Pomme d'Api» propose 5 rubriques dont une histoire en sons et en images, une chanson en anglais ou encore d'un jeu animé. Les animaux, la nourriture, la famille, les couleurs, les saisons et les chiffres constituent les premiers thèmes proposés par Bayard.

Hello Pomme d'Api, 16€ à l'unité. Abonnements possibles 15€/mois pour 3 mois et 14€/ mois pour 6 mois.

Le plus zen

Une bonne solutions pour les enfants allergiques au sommeil. Destinée aux 3-8 ans, «La veilleuse du sommeil» est une collection de neuf titres audio conçue pour les aider à s'endormir paisiblement, en leur fournissant des techniques d'endormissement de manière ludique. Cette série propose en outre des rituels d'endormissement qui doivent permettre à l'enfant de ne plus subir ce moment mais de l'apprécier, à travers une initiation futée à la méditation et des histoires douces chuchotées à la manière d'une séance d'ASMR, comme «Les baillements de Siméon» ou «La respiration de Syllabe». Le but ? Stimuler intelligemment l'endormissement. Un joli cadeau aussi pour les parents fatigués. A noter que «la veilleuse du sommeil» a été sélectionnée en compétition officielle du Paris Podcast Festival.

La veilleuse du sommeil, éd.Audible (offre d'essai gratuite puis sur abonnement).

le plus hype

Conçu et produit par des équipes de France Inter, le podcast «Une histoire et... Oli» est une collection d'histoires du soir lues par de grands noms de la littérature. Depuis trois saisons, un casting de folie se charge de lire des histoires de dix minutes à vos bambins. Rien qu'en septembre, Véronique Olmi, Olivia Ruiz ou encore Carole Martinez ont succédé à Sophie Fontanel, Marie Nimier, Arthur H ou Nicolas Mathieu. Du beau monde pour des histoires qui font réfléchir tout en restant drôles, avec même quelques touches de second degré à destination des parents.

«Une histoire et...Oli», France Inter.

le plus musical

Avis aux musiciens en herbe. Qui a dit que devenir musicien n'était qu'une chimère ? Certainement pas les créateurs de la séries de podcasts «Kidsono», dans laquelle des musiciens confirmés viennent raconter leurs souvenirs d'enfance, leurs premiers pas dans l'univers de la musique ou leurs premières découvertes musicales. Ichon, Michelle Blades, Fishbasch, Chassol ou encore Cléa Vincent constituent les premiers musiciens issus d'univers très différents à avoir répondu présents pour cette première saison. Leurs mots sont accompagnés de leurs programmations musicales pour dix minutes de découvertes et de bonne humeur contagieuse. Exclusivement sur Deezer.

Kidsono, Deezer.

le plus scientifique

La Cité des sciences et de l'Industrie lance «OLMA la machine de la connaissance», un podcast scientifique à destination de 8-12 ans. OLMA est une machine imaginaire qui se nourrit de toutes les connaissances du monde, ce qui va entraîner son jeune public à la rencontre des origines de l'homme ou encore comprendre mieux l'espace ou le cerveau. Mathieu Vidard, le journaliste scientifique et animateur de l'émission «La terre au carré» sur France Inter qui a conçu cette série, y invite quelques spécialistes de renom comme Etienne Klein ou encore Hubert Reeves, pour mieux vulgariser la science et pourquoi pas, faire naître des vocations.

NOUVEAUTÉ: découvrez aujourd’hui les deux premiers épisodes de « Olma, la machine de la connaissance ». Un podcast science pour les 8-12 ans à écouter ici https://t.co/dArhVlBiLZ @franceinter avec @citedessciences pic.twitter.com/awgv2vedJY — La Terre au Carré (@LaTacfi) October 7, 2020

OLMA la machine de la connaissance, France Inter.

le plus Fantasy

Votre ado adore les histoires à rebondissements et les univers qui font voyager et rêver, mais ouvrir un livre lui demande un effort beaucoup trop grand? Heureusement, les éditions Audiolib ont adapté «Ellana», saga baignée dans l'heroic fantasy signée du célèbre auteur de littérature fantastique pour adolescents, Pierre Bottero («La quête d'Eliwan», «Le pacte des Marchombres»...). Pour ne rien gâcher, le roman est lu par Jessica Monceau, la comédienne dont la voix est connue pour avoir doublé celles de Shailene Woodley, Daisy Ridley ou Ellen Page, jeunes actrices bien connues des fans d'heroic fantasy. Si le premier volume est sorti en septembre, les éditions Audiolib prévoient un tome 2 le 28 octobre et le 25 novembre pour le volume 3. A partir de 14 ans.

Ellana, de Pierre Bottero, lu par Jessica Monceau, Audiolib.