Astérix : un nouvel album illustré inédit signé Uderzo et Goscinny en librairie le 21 octobre

Un album illustré d'Astérix et Obélix, signé Goscinny et Uderzo, et encore inédit - donc forcément intriguant - est publié le 21 octobre prochain.

Le ciel avait de quoi nous tomber sur la tête. Un peu plus d'un mois après la disparition du grand Albert Uderzo, les éditions Albert René faisaient une annonce plutôt décoiffante. Un livre-disque contant une aventure inédite d'Astérix et Obélix, scénarisée par René Goscinny et illustrée par Albert Uderzo - sortie en 1967 et tombée dans l'oubli depuis - va refaire son apparition le 21 octobre, cette fois sous la forme d'un album illustré.

Astérix® - Obélix® - Idéfix® /2020 © Les Editions Albert René / Goscinny - Uderzo

L'histoire de ce «Menhir d'or» : tout débute dans le village gaulois quand Assurancetourix, le célèbre barde, décide de participer à un concours de chant afin de remporter le menhir d'or. Pour le protéger de près lors de cette compétition suivie assidûment par les romains, Astérix et Obélix sont chargé de l'accompagner et de le protéger. La chanson choisie par Assurancetourix s'appelle «Menhir montant», librement inspiré de Menilmontant de Charles Trenet. Il serait également question d'une parodie du «Si j'avais un marteau» de Claude François, avec un cocasse «Si j'avais un Dolmen». L'esprit facétieux de René Goscinny est bien là.

Albert Uderzo aux manettes

Pour transformer cette histoire audio en livre illustré, les éditions Albert René avaient à nouveau fait appel à Albert Uderzo qui, en 2019, avait supervisé le travail de restauration du livret accompagnant le disque, afin de le transformer en album illustré dans la veine des «Douze travaux d'Astérix», «Comment Obélix est tombé dans la marmite du druide quand il était petit» ou «Le secret de la potion magique».

Un exemple de restauration des couleurs, donnant un effet plus moderne aux dessins :

Avant :

Après :

Afin de permettre «aux fans de toutes générations de vivre cette aventure comme l'avaient imaginé ses créateurs», la maison d'édition a annoncé également une version audio à télécharger sur Internet.

Cette aventure devrait être tirée à 100 000 exemplaires selon Céleste Surugue, l'éditeur interrogé par le JDD. Si le prix des 48 pages de l'album est fixé à 9,99€, il ne faut, en revanche, débourser qu'un euro pour télécharger l'histoire audio sur le Net. Par Toutatis !

Le menhir d'or, de René Goscinny et Albert Uderzo, éd. Albert René, 9,99€