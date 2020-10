Kaamelott le film : Alexandre Astier annonce le report de la sortie du premier volet

Alexandre Astier vient d'annoncer la mauvaise nouvelle sur Twitter : le premier volet au cinéma de la suite de la série Kaamelott ne sortira pas sur les écrans le 25 novembre, comme prévu - presque - initialement.

Le film, qui pouvait se présenter comme un des sauveurs du cinéma hexagonal, étant donné la situation dramatique du secteur à l'heure du coronavirus, est donc officiellement devenu la première victime française du 9e art due au couvre-feu.

Fidèle à son style, Alexandre Astier l'a ainsi annoncé de manière laconique sur Twitter, relyant le message posté quelques minutes plus tôt par le distributeur du film, SND.

« Je suis bien triste de vous annoncer que KV1 ne sortira pas le 25 novembre. J’étais impatient de vous le montrer… je vais trépigner encore un peu», annonce-t-il ainsi à ses milliers de fans.

Je suis bien triste de vous annoncer que KV1 ne sortira pas le 25 novembre.





J’étais impatient de vous le montrer… je vais trépigner encore un peu. https://t.co/7VzYYOYU2h — Alexandre Astier (@AAstierOff) October 19, 2020

Malheureusement, c'est à une double attente que sont désormais soumis les aficionados de la légende arthurienne sauce Astier. On ne sait en effet toujours pas quelle sera la prochaine date de sortie, et si cette dernière sera soumise ou non à la fin du couvre-feu, même si les mots du distributeur SND laissent peu de place au doute, évoquants «l'évolution de la situation sanitaire et des nouvelles mesures gouvernementales». Mais contrairement à Disney côté Etats-Unis, aucune tentation de le diffuser d'abord sur le petit écran, puisque « Alexandre Astier et SND restent résolus à présenter ce film au public, dans les meilleures conditions, dans les salles de cinéma».

Des années d'attente pour la confirmation d'une suite au cinéma, des dates de sorties avancées, puis repoussées, la situation sanitaire qui apporte son lot d'incertitudes... Les nerfs des fans de la saga auront décidément été mis à rude épreuve !