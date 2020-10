Après les mondes fantastiques de Tolkien, la Cité de la tapisserie d’Aubusson s’attaque à l'univers onirique d'Hayao Miyazaki

Fort du succès rencontré avec « Aubusson tisse Tolkien », la Cité de la tapisserie d'Aubusson a décidé de réaliser de nouvelles oeuvres monumentales, cette fois inspirées du monde foisonnant du studio Ghibli.

Son co-fondateur, le réalisateur mondialement connu Hayao Miyazaki, a donné son feu vert pour le tissage dès 2021 de 4 à 5 cinq tapisseries grand format. Elles seront inspirées de trois des plus grands chefs-d'œuvres du maître de l’animation japonaise : Princesse Mononoké, Le voyage de Chihiro et Le Château ambulant.

Découvrez l'imaginaire de Hayao #Miyazaki en tapisserie d'#Aubusson. La @CiteTapisserie et le Studio #Ghibli s'associent pour la réalisation d’une tenture inspirée des films d’animation du célèbre réalisateur japonais ! pic.twitter.com/otCTlSdmth — Alambret Communication (@AlambretCom) October 16, 2020

Ces tapisseries, encore plus imposantes que celles de la séries Tolkien puisqu’elles auront une surface de 15 à 25m2, mobiliseront de nombreux lissiers durant plusieurs mois, et seront exposées au fur et à mesure de leur conception. Le premier tissage débutera en janvier prochain et l'ensemble de la tenture sera terminé fin 2023.

Le premier tissage, tiré du film "Princesse Mononoké", sera lancé début 2021. Des scènes du "Voyage de Chihiro", du "Château ambulant", et de "Nausicaä de la vallée du vent" complèteront l'ensemble. @CiteTapisserie pic.twitter.com/AuwZVnElxu — Alambret Communication (@AlambretCom) October 16, 2020

« Après avoir exploré le monde anglo-saxon avec Tolkien, on s'est dit que ce serait plutôt intéressant d'aller vers l'Asie et le Japon », explique pour France 3 le directeur de la Cité Emmanuel Gérard, qui entend attirer le grand public au travers de ces collaborations avec des auteurs connus.

Le projet avec Hayao Miyazaki s’est concrétisé rapidement grâce à la présence d’une lissière japonaise à Aubusson dont le père, architecte, connaît le président du Studio Ghibli. Cette dernière espère d’ailleurs ardemment faire partie de l’aventure avec la manufacture A2, comme elle l’a confié à France Bleu : « Pour moi ce serait un honneur de participer, c'est comme un rêve. J’ai grandi avec ces films : pour ma génération, Miyazaki est comme un dieu de l'animé».

A noter que, depuis ce 17 octobre, un espace de présentation de ce projet est mis en place à la Cité. Au programme notamment, la projection des images à l’échelle des futures tapisseries, les explications du choix des images et des étapes de réalisation de la tenture.