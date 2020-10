Couvre-feu : Verino reporte son nouveau one-man à 2021

Après 7 mois passés sans jouer, Verino avait retrouvé la scène le 14 octobre dernier, à guichet fermé, avec son nouveau one-man « Focus ». En raison de la crise sanitaire, le spectacle est finalement reporté à septembre 2021, a fait savoir sa production dans un communiqué.

« Après quatre soirées d’exploitation à la Nouvelle Eve, et compte-tenu des incertitudes liées à l’évolution de la crise sanitaire et du couvre-feu mis en place à Paris par le gouvernement à compter du 17 octobre, la société JMD Production se voit contrainte de reporter à 2021 l’exploitation du spectacle Focus de Verino », explique-t-elle.

Les dates parisiennes du troisième spectacle de l'artiste seront donc reprogrammées à partir du 23 septembre prochain au Grand Point Virgule. Verino montera toutefois sur scène dans les semaines à venir. Les dates de sa tournée sont en effet maintenues, à l’exception de quelques villes à l’instar de Toulouse, où le couvre-feu a également été instauré. Initialement prévu le 5 novembre dans la ville rose, son spectacle est reporté au 25 mai 2021.

Une annonce sur laquelle l’humoriste est revenu, sans perdre le sens de l’humour, via son compte Instagram. « La vanne. Le jour où j’ai démarré mon nouveau spectacle après sept mois d’absence sur Paris, c’est le jour de l’annonce du couvre-feu », note l’artiste, et de préciser « clairement, j’ai le sens du timing. Je suis évidemment triste que ça s’arrête aussi vite mais impatient de revenir. Et comme ça fait sept mois que je suis impatient, je te dis pas l’état dans lequel je suis », conclue Verino.