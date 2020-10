Les gestes de premiers secours expliqués aux enfants avec humour au théâtre et sur Facebook

Alors que les accidents dits domestiques touchent entre 11 et 12 millions de Français par an, selon Santé Publique France, l’auteur et comédien Nicolas Hirgair a eu la bonne idée d’écrire une pièce sur les bases du secourisme, destinées aux enfants de 4 à 10 ans. Un spectacle ludo-pédagogique actuellement joué au théâtre Edgar, et à voir aussi sur Facebook.

Déjà auteur d’une pièce sur le thème de la sécurité routière, c’est après avoir suivi une formation à la protection civile de Paris que le comédien a imaginé « Pin pon et les petits Monstres », un spectacle ludique dans lequel il initie de façon didactique le jeune public aux gestes de premiers secours. D’autant plus que, comme lui a enseigné un secouriste, « contrairement à l’adulte, les enfants ont la faculté d’oser. Ils osent appeler les urgences. Ils osent agir. C’est leur force », explique le comédien.

Une aventure théâtrale au service des bons gestes

Alors pour les accompagner dans cette démarche et surtout apprendre aux plus jeunes à éviter les dangers, il signe avec cette pièce un spectacle qui, loin d’être anxiogène, leur dévoilera les bons réflexes à adopter et les entraînera dans une véritable aventure. Au fil de cette histoire, qui les conduira dans une maison hantée habitée par de drôles personnages, à l’instar d’un Dracula ayant peur du sang, un jeune pompier devra pour leur échapper répondre à des énigmes sur les gestes qui sauvent. Aura-t-il seulement retenu les leçons du capitaine des pompiers, qui avant de l’envoyer en mission lui a inculqué les bases ? Il compte sur les enfants pour l'aider.

Divisée en deux parties - une première plus « théorique » et une seconde « où nous mettons les enfants en situation avec humour et en chansons », explique Nicolas Hirgair - la pièce permettra notamment aux jeunes de se familiariser avec les numéros des secours - le 18, le 15, le 17 et le 112 - et apprendre à reconnaître un danger. La cuisine zone à risque, les prises électriques, les couteaux, que faire en cas d'urgence... seront autant de sujets abordés tout en s’amusant. « Je suis convaincu qu’en s’amusant, on assimile mieux », souligne ainsi son auteur. Les parents apprendront eux aussi quelques bons gestes. En cas d’empoisonnement par exemple ,« certains parents ont le réflexe de donner de l’eau. Or, il ne faut ni boire, ni manger, ni vomir » explique-t-il. De précieux conseils que Nicolas Hirgair et son acolyte Yann Galodé dévoileront sur scène dans ce spectacle interactif, divertissant et à visée pédagogique.

Un spectacle à voir sur scène et sur Facebook

Alors que le spectacle est à l’affiche du théâtre Edgar, les samedis et dimanches à 11h, jusqu'au 3 janvier, pour ceux qui ne peuvent se rendre à Paris ou craignent d’aller au théâtre en cette période, le spectacle sera diffusé demain, mercredi 21 octobre, dans les conditions du direct sur Facebook, contre une petite participation financière de 6,50 euros. Une initiative qui permettra de soutenir « le théâtre, les auteurs et les comédiens qui ont besoin de vous en cette période si compliquée », souligne l'équipe artistique.