«Poly» : 3 raisons d’aller voir le film de Nicolas Vanier en famille

Alors que les vacances de la Toussaint sont l’occasion de se retrouver en famille, petits et grands pourront découvrir le nouveau film de Nicolas Vanier, «Poly», à l’affiche ce mercredi 21 octobre. Voici trois raisons d’aller voir cette jolie histoire d’amitié entre une fillette et son poney, avec Julie Gayet, François Cluzet et Patrick Timsit.

Une adaptation de la saga télévisée à succès

Nicolas Vanier est un habitué des adaptations cinématographiques. Après «Belle et Sébastien» sorti en 2013, le réalisateur s’est de nouveau penché sur l’une des œuvres de Cécile Aubry en revisitant «Les aventures de Poly», célèbre feuilleton télévisé diffusé en 1961. Nicolas Vanier, qui avoue s’être quelque peu «détaché» de l’histoire pour «réussir à la moderniser», a remplacé le petit garçon, héros de la série, par une fillette jouée par Elisa de Lambert. Cette dernière s’installe avec sa mère (Julie Gayet) dans un petit village du sud de la France, mais peine à oublier Paris et à se faire des copains. Elle va pourtant se lier d’amitié avec un Shetland qui appartient à un cirque itinérant. Mais tout ne sera pas du tout repos… Surtout que Monsieur Loyal (Patrick Timsit) est un véritable tortionnaire.

Un film d’aventure sur la maltraitance animale

S’il offre de sublimes panoramas, ainsi qu’une photographie colorée et enfantine, «Poly» aborde également un thème qui fait écho à l’actualité. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, a en effet annoncé fin septembre la «fin progressive de la faune sauvage dans les cirques écologiques» et la «fin de la présence d’orques et dauphins dans des delphinariums inadaptés». Et dans ce film d’aventure, le poney Poly est justement victime de maltraitance par ses propriétaires. C’est pourquoi la jeune Cécile organisera son évasion afin qu’il échappe aux coups. Elle pourra compter sur un châtelain du village, au passé mystérieux, interprété par François Cluzet.

Une œuvre poétique au discours militant

Outre la cause animale, ce long-métrage évoque aussi l’évolution de la condition féminine. Louise, la maman, est en effet une infirmière divorcée de retour dans son village d’enfance qui fume, conduit et porte des pantalons. Elle sera victime des «qu’en-dira-t-on», et devra protéger sa fille de ces critiques. «Le film montre combien il était difficile dans les années 1960 d’être acceptée en tant que femme divorcée, explique le cinéaste et aventurier. Beaucoup de couples restaient ensemble pour préserver les apparences». Julie Gayet, qui prête ses traits à cette mère courageuse renchérit : «Louise va amener un certain souffle de liberté dans ce microcosme encore très conservateur».